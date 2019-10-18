Смотрит баскетбол и подворовывает: Обитающая недалеко от набережной ворона удивила жителей Актау

Чаще всего ворону можно увидеть на набережной в 14 микрорайоне Актау. Туда птица прилетает рано утром.- Летом возле нашего дома мы заметили гнездо с тремя птенцами. Его пытались сбросить вниз взрослые птицы. Мы с детьми положили птенцов в коробку и принесли домой. Двух забрали желающие, а третья, которую после мы назвали Каркушей, осталась у нас. Первое время она жила в квартире, а потом мы выпустили ее на свободу. Однако Каркушу не признала стая ворон. Всякий раз, когда она пыталась к ним присоединиться, они начинали ее заклевывать. Так и осталась Каркуша жить во дворе. Утром она провожает меня на работу, вечером прилетает к детскому саду, откуда я забираю дочь. Днем она летает по набережной. На ночь возвращается. Иногда приносит сигареты, спички, и кладет их на подоконник. Где-то ворует. Однажды, когда сосед снял кольцо с пальца и положил на скамейку, она украла его. Мы, конечно, сразу нашли и вернули кольцо. Сосед не в обиде, – рассказал Александр, «хозяин» птицы.В распоряжение редакции также попали видеозаписи от жителей Актау, которые видят Каркушу на стрит-корте, где проходят соревнования по уличному баскетболу. Птица с интересом наблюдает за игрой.