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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 440

Смотрит баскетбол и подворовывает: Обитающая недалеко от набережной ворона удивила жителей Актау

Ворона, которая стала героиней целой серии видеороликов, снятых жителями Актау, поразила находчивостью и нестандартным для пернатых поведением. Каркуша отпугивает посторонних со двора, в котором живет, увлекается баскетболом и ворует табачные изделия из карманов жителей.

Каркуша. Фото Александра
Чаще всего ворону можно увидеть на набережной в 14 микрорайоне Актау. Туда птица прилетает рано утром.

- Летом возле нашего дома мы заметили гнездо с тремя птенцами. Его пытались сбросить вниз взрослые птицы. Мы с детьми положили птенцов в коробку и принесли домой. Двух забрали желающие, а третья, которую после мы назвали Каркушей, осталась у нас. Первое время она жила в квартире, а потом мы выпустили ее на свободу. Однако Каркушу не признала стая ворон. Всякий раз, когда она пыталась к ним присоединиться, они начинали ее заклевывать. Так и осталась Каркуша жить во дворе. Утром она провожает меня на работу, вечером прилетает к детскому саду, откуда я забираю дочь. Днем она летает по набережной. На ночь возвращается. Иногда приносит сигареты, спички, и кладет их на подоконник. Где-то ворует. Однажды, когда сосед снял кольцо с пальца и положил на скамейку, она украла его. Мы, конечно, сразу нашли и вернули кольцо. Сосед не в обиде, – рассказал Александр, «хозяин» птицы.

В распоряжение редакции также попали видеозаписи от жителей Актау, которые видят Каркушу на стрит-корте, где проходят соревнования по уличному баскетболу. Птица с интересом наблюдает за игрой.






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Комментарии ( 3 )

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Вован (Посетители) Сегодня, 09:56
Позитивненько!!!!!!!!!!!!! applause
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 09:45
Мда.Есть среди животных и птиц любопытно умные экземпляры. Часто наблюдаю собак (даже голубей) переходящих по пешеходному переходу. Зато до двуногих оленей это не доходит!
Прикольный Каркуша! Видел его на стоянке в 14 мкр. возле школы,катался на крышах машин lol
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:32
ой у нас на днях во дворе правда другой ворон также себя вёл необычно для них. близко подлетел сел на сумки и давай пытаться стащить что нибудь оттуда. ещё сидел на решётках окон и смотрел в окна. потом снова садился с нами на лавку и пытался из сумки стащить что-нибудь
что с ними? ))))
 
 

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