Мангистауский маяк отмечает 156-летие

Фото Sputnik Казахстан
На берегу Тюбкараганского мыса 18 октября 1863 года установили Верхний маяк, свет которого был виден в темном море за 30-40 километров.
Sputnik Казахстан отмечает, что башня песочного цвета с оттенками ржавчины высотой с пятиэтажный дом расположилась в десяти километрах на север от города Форт-Шевченко. Мангистау – край с тысячелетней историей, археологический заповедник под открытым небом. Местный маяк «Верхний Тюбкараган» как и 156 лет назад, остается путеводным огнем для судов.
Маяк представляет собой восьмигранную каменную башню с фонарным сооружением. На восточной окраине села Баутино, на южном побережье Тупкараганской бухты находится его младший брат – «Нижний Тюбкараган» (по некоторым данным, появились маяки еще в 1851 году). Оба маяка нужны были, чтобы суда успешно заходили в залив Каспийской моря, рассказывает аким села Баутино Даулеткерей Мендиханов.
- Маяки наши в введении службы гидрографического обеспечения Военно-морских сил. «Верхний Тюбкараган» и «Нижний Тюбкараган» вписаны в реестр исторических мест Мангистауской области. Главная задача – указывать дорогу кораблям, если у них не работают навигационные приборы. Осветительное оборудование привезли из Франции в 1874 году. Сейчас оно не функционирует, его сменили на новое, - поделился Мендиханов Sputnik Казахстан.
Маяки оснащены сильным светотехническим оборудованием, которое соответствует международным требованиям Международной ассоциации маячных служб. Дальность луча Верхнего Тюбкарагана – более 40 километров.
Хранят ли стены башен память о горьком прошлом – в апреле 1870 года во время Адаевского восстания они были разрушены, сожжены. Говорят, что позже, в 1929 году, Верхний маяк вновь подвергся нападению.
- Наши маяки, конечно, могут привлекать туристов. В советское время маяки были стратегическими объектами, сколько помню, особых реставрационных работ не проводилось. Башни не покосились, стоят, как и прежде, - добавил аким села Баутино.
На берегах морей и океанов маяки появились еще в глубокой древности, спасали моряков от кораблекрушений. Вдоль казахстанского сектора Каспийского побережья, как минимум, пять маяков. Романтично здешние их называют «тупкараганским чудом», ведь, несмотря на современное навигационное оборудование, кораблям не обойтись без надежных маяков – реликвий времени.
Sputnik Казахстан отмечает, что башня песочного цвета с оттенками ржавчины высотой с пятиэтажный дом расположилась в десяти километрах на север от города Форт-Шевченко. Мангистау – край с тысячелетней историей, археологический заповедник под открытым небом. Местный маяк «Верхний Тюбкараган» как и 156 лет назад, остается путеводным огнем для судов.
Маяк представляет собой восьмигранную каменную башню с фонарным сооружением. На восточной окраине села Баутино, на южном побережье Тупкараганской бухты находится его младший брат – «Нижний Тюбкараган» (по некоторым данным, появились маяки еще в 1851 году). Оба маяка нужны были, чтобы суда успешно заходили в залив Каспийской моря, рассказывает аким села Баутино Даулеткерей Мендиханов.
- Маяки наши в введении службы гидрографического обеспечения Военно-морских сил. «Верхний Тюбкараган» и «Нижний Тюбкараган» вписаны в реестр исторических мест Мангистауской области. Главная задача – указывать дорогу кораблям, если у них не работают навигационные приборы. Осветительное оборудование привезли из Франции в 1874 году. Сейчас оно не функционирует, его сменили на новое, - поделился Мендиханов Sputnik Казахстан.
Маяки оснащены сильным светотехническим оборудованием, которое соответствует международным требованиям Международной ассоциации маячных служб. Дальность луча Верхнего Тюбкарагана – более 40 километров.
Хранят ли стены башен память о горьком прошлом – в апреле 1870 года во время Адаевского восстания они были разрушены, сожжены. Говорят, что позже, в 1929 году, Верхний маяк вновь подвергся нападению.
- Наши маяки, конечно, могут привлекать туристов. В советское время маяки были стратегическими объектами, сколько помню, особых реставрационных работ не проводилось. Башни не покосились, стоят, как и прежде, - добавил аким села Баутино.
На берегах морей и океанов маяки появились еще в глубокой древности, спасали моряков от кораблекрушений. Вдоль казахстанского сектора Каспийского побережья, как минимум, пять маяков. Романтично здешние их называют «тупкараганским чудом», ведь, несмотря на современное навигационное оборудование, кораблям не обойтись без надежных маяков – реликвий времени.
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