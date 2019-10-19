Лотерейные автоматы в супермаркетах Актау назвали законными

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В рубрике «Народные новости» была опубликована жалоба горожанина по поводу установки лотерейного автомата в супермаркете в 4 микрорайоне.
По данным ДЭР области, осуществление лотерейной деятельности не регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях. Помимо этого, в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РК не предусмотрена ответственность за организацию и проведение незаконной лотереи.
- Игровые терминалы относятся к электронным лотереям и работают на законных основаниях - на основе лицензии Агентства по делам спорта и физической культуры. Вопросы деятельности и установки автоматов курирует управление координации игорного бизнеса и лотерейной деятельности, - отметили в ДЭР Мангистауской области.
В департаменте отметили, что вопрос об электронной лотерее уже прорабатывается в комитете по делам спорта и физической культуры.
Напомним, ранее сообщалось, что государство поставило на контроль продажи всех лотерейных билетов в Казахстане.
По данным ДЭР области, осуществление лотерейной деятельности не регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях. Помимо этого, в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РК не предусмотрена ответственность за организацию и проведение незаконной лотереи.
- Игровые терминалы относятся к электронным лотереям и работают на законных основаниях - на основе лицензии Агентства по делам спорта и физической культуры. Вопросы деятельности и установки автоматов курирует управление координации игорного бизнеса и лотерейной деятельности, - отметили в ДЭР Мангистауской области.
В департаменте отметили, что вопрос об электронной лотерее уже прорабатывается в комитете по делам спорта и физической культуры.
Напомним, ранее сообщалось, что государство поставило на контроль продажи всех лотерейных билетов в Казахстане.
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