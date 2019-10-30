Задержаны и находятся под стражей: Мангистауских энергетиков подозревают в создании ОПГ

Фото из открытого источника

Должностные лица этих организаций подозреваются в организации группы, которая причинила ущерб государству на сумму более 90 миллионов тенге путем хищения при сборе денежных средств за электроэнергию с потребителей Мангистауской области.



Пять человек подозреваются в нарушениях части 1 и 2 статьи 262 и пункта 2 части 4 статьи 190. Их водворили в изолятор временного содержания.



- Досудебное расследование продолжается, иные подробности не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в ДЭР Мангистауской области.