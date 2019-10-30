«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.54 KZT
  • €1 = 431.67 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:19

Просмотров: 5320

Задержаны и находятся под стражей: Мангистауских энергетиков подозревают в создании ОПГ

Досудебное расследование началось в отношении должностных лиц товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе. Об этом сообщает департамент экономических расследований Мангистауской области.

Фото из открытого источника
Должностные лица этих организаций подозреваются в организации группы, которая причинила ущерб государству на сумму более 90 миллионов тенге путем хищения при сборе денежных средств за электроэнергию с потребителей Мангистауской области.

Пять человек подозреваются в нарушениях части 1 и 2 статьи 262 и пункта 2 части 4 статьи 190. Их водворили в изолятор временного содержания.

- Досудебное расследование продолжается, иные подробности не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в ДЭР Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 16 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
arsenal (Посетители) Сегодня, 22:31
Надеюсь этих аферистов на чистую воду выведут и впаяют по полной программе.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arsenal
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 21:42
Забыли про пути отхода???Кстати деньги вернут?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • arsenal
 Тина (Посетители) Сегодня, 21:14
Главный вопрос, а деньги то нам вернут?!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • arsenal
 mer (Посетители) Сегодня, 21:08
Когда с газовыми прокладками разбираться будут,на ровном месте капусту стригут,цена растёт,никто не контролирует,сплошь коррупция.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Шевченко 81
  • Сергей Владимиров
  • Dilda
  • arsenal
 Маке Алехандэр (Посетители) Сегодня, 20:58
Рано радоваться,написано же задержаны, вот если бы было арестованы совсем другое дело .А будет ли вообще ДЕЛО .Пока в этом году мы убедились ОДеэНить грабить население можно бенаказано ,а Вернут ли деньги? __думаю -*** - ответ короткий

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Papirosso
  • kolu411
  • Маке Алехандэр
  • Сергей Владимиров
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 20:41
Организатор кто, вот вопрос интересный. Кто вдохновитель идеи?

Государство обворовывали понятно. Но может поэтому с начислениями разобраться не можем, растут как снежный ком? Откуда чо берется не понятна.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • fitter
  • Шевченко 81
  • Сергей Владимиров
 Брюнетка (Посетители) Сегодня, 20:36
Ingul,
Я бы так не радовалась. Ведь написали, что они ГОСУДАРСТВО обворовывали, а не простых ГОРОЖАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ... Как бы эту недомзду на нас ещё не прибавили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • rastolkuy
  • Dilda
  • Papirosso
  • kolu411
  • Сергей Владимиров
  • Zhenis72
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 20:23
Там зам по экономике сильно выступал за этот Альянс его тоже нужно проверить на участие в этой ОПГ
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • sakura.68
  • Papirosso
  • Шевченко 81
  • arsenal
 Tanchik (Посетители) Сегодня, 20:17
Просто паказуха, откупятся уже завтра и померятся
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • sakura.68
  • rastolkuy
  • Papirosso
  • Маке Алехандэр
  • Сергей Владимиров
  • arsenal
 markus (Посетители) Сегодня, 20:10
Справедливость восторжествует после перерасчета. Когда альянсэнергоснаб вернёт награбленное. А пока это только слова...
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика