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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:44

Просмотров: 230

Информацию о забастовке на месторождении Северные Бузачи опровергли в компании «Buzachi Operating Ltd»

Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о забастовке на газонефтяном месторождении Северные Бузачи в Мангистауской области является ложной. Об этом заявил генеральный директор филиала компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) Лю Шаою.

Кадр видео
Как сообщает Лю Шаою, в четверг, 31 октября, по условиям коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией филиала компании на месторождении была проведена ежегодная плановая отчётная встреча о текущем состоянии дел в филиале компании и по общим вопросам работников.

Встреча была запечатлена на видео, которое в социальных сетях стали распространять как информацию о забастовке. В сообщениях говорилось, что рабочие недовольны низкой заработной платой и требуют её повысить.







-Информация о забастовке на месторождении Северные Бузачи не соответствует действительности. Распространяемая в социальных сетях и интернете информация о забастовке на месторождении Северные Бузачи является ложной и не является действительной. Работа в филиале компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) идёт в плановом режиме. Лица, виновные в распространении ложной информации, будут привлечены к установленной законом ответственности, - отметил Лю Шаою.



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