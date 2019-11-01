Информацию о забастовке на месторождении Северные Бузачи опровергли в компании «Buzachi Operating Ltd»

-Информация о забастовке на месторождении Северные Бузачи не соответствует действительности. Распространяемая в социальных сетях и интернете информация о забастовке на месторождении Северные Бузачи является ложной и не является действительной. Работа в филиале компании «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд) идёт в плановом режиме. Лица, виновные в распространении ложной информации, будут привлечены к установленной законом ответственности, - отметил Лю Шаою.

Как сообщает Лю Шаою, в четверг, 31 октября, по условиям коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией филиала компании на месторождении была проведена ежегодная плановая отчётная встреча о текущем состоянии дел в филиале компании и по общим вопросам работников.Встреча была запечатлена на видео, которое в социальных сетях стали распространять как информацию о забастовке. В сообщениях говорилось, что рабочие недовольны низкой заработной платой и требуют её повысить.