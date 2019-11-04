Актауский палеонтолог-любитель нашёл скелет древней акулы

У палеонтолога возникла идея пропитать находку полимерным лаком. Таким образом он сохранил скелет и спустя неделю благополучно извлек его целиком.
Длина скелета составляет 70 сантиметров, а длина живой акулы, как отметил Владимир Ярцев, была в 1,5-2 раза больше, то есть это взрослая особь. Необходимо учитывать то, что позвонки уже деформированы. При фоссилизации они сжимаются и уменьшаются в размере.
Для определения вида акулы, по словам Владимира Ярцева, необходимы её зубы.
По предварительным данным, возраст палеогеновой акулы Бартонского яруса около 40 миллионов лет.
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Сегодняшняя поездка за скелетом палеогеновой акулы, который я залил полимерным клеем неделю назад. Сегодняшние обильные осадки могли его уничтожить. Я вернулся вовремя. (возраст: Бартонский ярус, ~40 млн. лет) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Today's journey for picking up the paleogene shark's skeleton which I coated by glue a week ago. Today's heavy precipitation would destroy it. I arrived in time. (Bartonian, ~40 mya) . . . . #Актау #Мангыстау #Мангистау #Aktau #Mangistau #Mangystau #caspiansea #Каспий #Mangyshlak #Мангышлак #Казахстан #Kazakhstan #Тетис #Tethys #fossils #prehistoric #палеонтология #paleontology #fossilhunting #sharkskeleton #shark
Напомним, в мае этого года Владимир Ярцев во время очередной поездки обнаружил останки ихтиозавра.
Позже находку передали местному краеведческому музею.
В конце сентября в районе хребта Западный Каратау Владимир Ярцев нашёл видимую границу между наземной флорой и морской фауной Юрского периода.