Актауский палеонтолог-любитель нашёл скелет древней акулы

- Данную находку я планирую оставить для своего будущего мини-музея, который хочу открыть. Я и дальше планирую практиковать извлечение других акульих скелетов или, к примеру, королевской макрели, костистой рыбы, - поделился Владимир Ярцев.

Для Владимира Ярцева такие находки не редкость. Особенность в том, что скелет невозможно достать просто так - выстроенные в ряд позвонки рассыпаются. Также при появлении акульих скелетов в отложениях их часто вымывают дожди на отдельные позвонки.У палеонтолога возникла идея пропитать находку полимерным лаком. Таким образом он сохранил скелет и спустя неделю благополучно извлек его целиком.Длина скелета составляет 70 сантиметров, а длина живой акулы, как отметил Владимир Ярцев, была в 1,5-2 раза больше, то есть это взрослая особь. Необходимо учитывать то, что позвонки уже деформированы. При фоссилизации они сжимаются и уменьшаются в размере.Для определения вида акулы, по словам Владимира Ярцева, необходимы её зубы.По предварительным данным, возраст палеогеновой акулы Бартонского яруса около 40 миллионов лет.Напомним, в мае этого года Владимир Ярцев во время очередной поездки обнаружил останки ихтиозавра.Позже находку передали местному краеведческому музею.В конце сентября в районе хребта Западный Каратау Владимир Ярцев нашёл видимую границу между наземной флорой и морской фауной Юрского периода.