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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 370

Актауский палеонтолог-любитель нашёл скелет древней акулы

Палеонтолог-любитель из Актау Владимир Ярцев наткнулся на останки, которые могли принадлежать древней акуле. Скелет был найден в местности Каракичу между селом Жармыш и подъёмом на гору Маната.

Фото Владимира Ярцева
Для Владимира Ярцева такие находки не редкость. Особенность в том, что скелет невозможно достать просто так - выстроенные в ряд позвонки рассыпаются. Также при появлении акульих скелетов в отложениях их часто вымывают дожди на отдельные позвонки.

У палеонтолога возникла идея пропитать находку полимерным лаком. Таким образом он сохранил скелет и спустя неделю благополучно извлек его целиком.

Актауский палеонтолог-любитель нашёл скелет древней акулы


Длина скелета составляет 70 сантиметров, а длина живой акулы, как отметил Владимир Ярцев, была в 1,5-2 раза больше, то есть это взрослая особь. Необходимо учитывать то, что позвонки уже деформированы. При фоссилизации они сжимаются и уменьшаются в размере.

Для определения вида акулы, по словам Владимира Ярцева, необходимы её зубы.

По предварительным данным, возраст палеогеновой акулы Бартонского яруса около 40 миллионов лет.

- Данную находку я планирую оставить для своего будущего мини-музея, который хочу открыть. Я и дальше планирую практиковать извлечение других акульих скелетов или, к примеру, королевской макрели, костистой рыбы, - поделился Владимир Ярцев.


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Сегодняшняя поездка за скелетом палеогеновой акулы, который я залил полимерным клеем неделю назад. Сегодняшние обильные осадки могли его уничтожить. Я вернулся вовремя. (возраст: Бартонский ярус, ~40 млн. лет) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Today's journey for picking up the paleogene shark's skeleton which I coated by glue a week ago. Today's heavy precipitation would destroy it. I arrived in time. (Bartonian, ~40 mya) . . . . #Актау #Мангыстау #Мангистау #Aktau #Mangistau #Mangystau #caspiansea #Каспий #Mangyshlak #Мангышлак #Казахстан #Kazakhstan #Тетис #Tethys #fossils #prehistoric #палеонтология #paleontology #fossilhunting #sharkskeleton #shark

Публикация от Vladimir Yartsev (@hedgehog_1979)



Напомним, в мае этого года Владимир Ярцев во время очередной поездки обнаружил останки ихтиозавра.

Позже находку передали местному краеведческому музею.

В конце сентября в районе хребта Западный Каратау Владимир Ярцев нашёл видимую границу между наземной флорой и морской фауной Юрского периода.



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Комментарии ( 2 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 10:22
Vlad,
да, только хрящевой
 
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Vlad (Посетители) Сегодня, 09:51
У акул разве есть скелет?
 
 

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