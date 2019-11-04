«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Ноября
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.46 KZT
  • €1 = 434.17 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 862

Снимавшему на видео погоню полицейских за Hummer в Актау грозит штраф

Автор видеоролика вёл съемку за рулём, за что ему грозит штраф в размере 12 625 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Нарушение, по информации ведомства, было зафиксировано камерой центрального оперативного управления департамента полиции Мангистауской области. При движении водитель автомобиля Mazda использовал сотовый телефон.

На него стражи порядка составили протокол по части 1 статьи 591 КОАП РК (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией).

Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере пяти месячных расчёетных показателей (МРП), то есть 12 625 тенге.

Напомним, видео погони разместили в рубрике «Народные новости» пользователи lada.kz

В полиции сообщили, что водитель Hummer якобы не услышал требования об остановке.

На него были составлены два административных протокола по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение законного требования полиции об остановке транспортного средства) и части 1 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов).

Ему предусмотрен штраф в размере 35 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 88 375 тенге.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Akosha (Посетители) Сегодня, 15:31
"это КЗ детка!" тут невозможное возможно! а народ привык.. повозмущались, либо посмеялись и дальше живем...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Akosha
  • Pinochet
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:18
Вот мне интересно, если бы погоню снимали из точно такого же Hummera со столичными номерами, какой бы штраф грозил автору? smile

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Akosha
  • Pinochet
 бася (Посетители) Сегодня, 15:03
всё таки показали кто хозяин на дороге) а ведь могли поблагодарить за бдительность..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Князь
  • Akosha
  • GuF
  • Pinochet
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:02
хотел как лучше , получилось как всегда lol rofl
это наверное хозяин ХАМЕРА наябедничал )))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Брюнетка
  • Maik
 Князь (Посетители) Сегодня, 14:58
Снимавшему на видео погоню полицейских за Hummer в Актау грозит штраф
Автор видеоролика вёл съемку за рулём, за что ему грозит штраф в размере 12 625 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Надо было регистратор хороший заиметь то на то и вышло бы по сумме приблизительно,а мог и детей на аттракционы или в кафе сводить на эту сумму. Инстаграм он такой всегда боком выходит, но всё равно красава. uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • Pinochet
 взрослый (Посетители) Сегодня, 14:57
Этож надо, перелопатили все треки, но нашли оператора... Уже чуть не загордился нашими жолполами, а тут вонаначё...

Люди, будьте адекватны!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • strana.kz
  • tolk
  • Akosha
  • Pinochet
 kenzoGRANS (Посетители) Сегодня, 14:52
Уахахахахаххаахаххаха о госпааади спаааааси и сАхраниииии rofl

Дружба начинается с улыбки.:)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • kenzoGRANS
  • strana.kz
  • tolk
  • Akosha
  • Pinochet
 dvddvd12 (Посетители) Сегодня, 14:51
хахахаха убил rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика