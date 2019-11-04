Снимавшему на видео погоню полицейских за Hummer в Актау грозит штраф

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Нарушение, по информации ведомства, было зафиксировано камерой центрального оперативного управления департамента полиции Мангистауской области. При движении водитель автомобиля Mazda использовал сотовый телефон.
На него стражи порядка составили протокол по части 1 статьи 591 КОАП РК (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией).
Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере пяти месячных расчёетных показателей (МРП), то есть 12 625 тенге.
Напомним, видео погони разместили в рубрике «Народные новости» пользователи lada.kz
В полиции сообщили, что водитель Hummer якобы не услышал требования об остановке.
На него были составлены два административных протокола по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение законного требования полиции об остановке транспортного средства) и части 1 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов).
Ему предусмотрен штраф в размере 35 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 88 375 тенге.
На него стражи порядка составили протокол по части 1 статьи 591 КОАП РК (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией).
Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере пяти месячных расчёетных показателей (МРП), то есть 12 625 тенге.
Напомним, видео погони разместили в рубрике «Народные новости» пользователи lada.kz
В полиции сообщили, что водитель Hummer якобы не услышал требования об остановке.
На него были составлены два административных протокола по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение законного требования полиции об остановке транспортного средства) и части 1 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов).
Ему предусмотрен штраф в размере 35 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 88 375 тенге.