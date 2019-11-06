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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:06

Просмотров: 796

В Актау плату за проезд в общественном транспорте планируют поднять до 80 тенге

Нынешняя стоимость проезда (50 тенге) не покрывает все расходы. Такая цена не дает возможности приобрести транспортным компаниям города новые автобусы. Об этом сообщили Галымжан Ниязов, аким города, на брифинге в региональной службе коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Стоимость проезда в городском общественном транспорте планируют увеличить до 80 тенге.

- Транспортные компании города не имеют возможности приобрести автобусы, так как стоимость проезда не покрывает все расходы (в стране минимальная цена 50 тенге), было решено провести методический расчет, по результатам которого стало ясно, что необходимо увеличить объем трафика до 80 тенге, - сказал Галымжан Ниязов.

На сегодняшний день услуги пассажирских перевозок предоставляются населению по семи направлениям (№2, 3, 4, 4М, 5, 7, аэропорт-Актау). По этим маршрутам курсирует 74 автобуса. В дальнейшем планируется обновление автобусного парка города.

- Из областного бюджета на приобретение 34 автобусов марки «Yutong» было выделено 220,9 миллиона тенге. Автобусы «Yutong» заправляются сжатым газом метана. Для реализации данного проекта был подписан меморандум с акционерным обществом (АО) «Национальная компания «СПК «Каспий» и товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «КазТрансГазӨнімдері» на строительство газозаправочной станции, - отметил аким города.

Кроме того, по его словам, более 1500 матерей по категории «многодетная мать» могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. В связи с этим городским транспортным компаниям оказывается финансовая помощь со стороны государства.



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Комментарии ( 6 )

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  • Orion
 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:45
Билеты не дают, учёта нет,на каком основании сделали выводы,покрывает или не покрывает.Сделайте электронные билеты с пополнением.Поднес,чик! и списалось.Наличкой дороже.И пока нет прозрачности в доходах перевозчиков, не нужно повышать тариф.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 15:30
2015 год -

https://www.lada.kz/aktau_news/society/30327-s-11-avgusta-proezd-v-obschestvenno
m-transporte-aktau-budet-stoit-50-tenge.html

...
Утверждение нового тарифа позволит перевозчикам обновить парк автобусов на более современные.
...
 
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  • Orion
 ksero (Посетители) Сегодня, 15:11
Не автобусы надо закупать сперва, а вводить прозрачную электронную систему оплаты, навроде алматинского "Онай". Никакой отчетности о прибылях нету, но зато владельцы маршрутов живут в коттеджах и ездят на джипах.
 
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  • Orion
 ruskin (Посетители) Сегодня, 15:05
То есть кондукторы спокойно кладут себе в карман всю выручку, которая никак не контролируется, а потом заявляют, что расходы не покрываются. Мы начинаем платить по 80 тенге, они кладут себе еще больше в карман и снова заявляют, что расходы не покрываются. Кондуктор и водитель стали богаче. Профит.
 
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  • GuF
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:57
Такая цена не дает возможности приобрести транспортным компаниям города новые автобусы.

пазики.
 
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  • NatalyaM
  • Д.Е.Д.
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  • ruskin
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 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 14:48
В 2000 подняли с 10 до 20 тенге, Транспортные компании города не имеют возможности приобрести автобусы, так как стоимость проезда не покрывает все расходы. Народ ездит на Пазиках

В 2005 году подняли цены с 20 до 30 тенге, Транспортные компании города не имеют возможности приобрести автобусы, так как стоимость проезда не покрывает все расходы.
Народ ездит на Пазиках.

в 2015 году подняли цены с 20 до 50 тенге, Транспортные компании города не имеют возможности приобрести автобусы, так как стоимость проезда не покрывает все расходы.
Народ ездит на Пазиках.

в 2020 году с 50 до 80 Транспортные компании города не имеют возможности приобрести автобусы, так как стоимость проезда не покрывает все расходы.
Народ ездит на Пазиках.

2100 год человечество пользуется всеми благами цефализации hyperloop, летающие автобусы, люди освоили базу на луне, колонизировали марс, и только в Актау Транспортные компании города не имеют возможности приобрести автобусы, так как стоимость проезда не покрывает все расходы. Народ ездит на Пазиках.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • GuF
 132131212 (Посетители) Сегодня, 14:24
В Уральске проезд 80 тенге, вот там маршрутки быстрые, мощные и не старые Пазики. Там ты знаешь за что платиш 80 тг. У нас же мрачные и тесные автобусы.
 
 

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