Сестёр-альбиносов из Актау заметили российские СМИ

Асель и Камилла. Фото из личного архива семьи, Geravision и Евгении Волковой
На сайте российского агентства «РИА Новости» опубликовали сюжет про сестер-альбиносов из Актау.
- Аселя и Камилла будто персонажи со страниц зимних сказок. Однако их внешность часто вызывает недоумение: «почему в казахской семье такой необычный ребенок?». С появлением аккаунта в Инстаграм семье стали писать и другие альбиносы из Казахстана. Оказалось, что в стране их немало. С рождением младшей сестры Камиллы возросло и количество предложений о съемках, и количество поклонников в Сети, - отмечается на сайте «РИА Новости».
Статья о девочках вышла и в газете «Метро».
Напомним, что в актауской семье родились два ребенка-альбиноса.
- Аселя и Камилла будто персонажи со страниц зимних сказок. Однако их внешность часто вызывает недоумение: «почему в казахской семье такой необычный ребенок?». С появлением аккаунта в Инстаграм семье стали писать и другие альбиносы из Казахстана. Оказалось, что в стране их немало. С рождением младшей сестры Камиллы возросло и количество предложений о съемках, и количество поклонников в Сети, - отмечается на сайте «РИА Новости».
Статья о девочках вышла и в газете «Метро».
Напомним, что в актауской семье родились два ребенка-альбиноса.
Оставьте свой комментарий первым.