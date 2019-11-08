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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 51

Сестёр-альбиносов из Актау заметили российские СМИ

Сестер Калагановых российское информационное агентство «РИА Новости» ассоциирует с персонажами со страниц зимних сказок. Новость о необычных жительницах Актау российское информагентство опубликовало у себя на сайте.

Асель и Камилла. Фото из личного архива семьи, Geravision и Евгении Волковой
На сайте российского агентства «РИА Новости» опубликовали сюжет про сестер-альбиносов из Актау.



- Аселя и Камилла будто персонажи со страниц зимних сказок. Однако их внешность часто вызывает недоумение: «почему в казахской семье такой необычный ребенок?». С появлением аккаунта в Инстаграм семье стали писать и другие альбиносы из Казахстана. Оказалось, что в стране их немало. С рождением младшей сестры Камиллы возросло и количество предложений о съемках, и количество поклонников в Сети, - отмечается на сайте «РИА Новости».

Статья о девочках вышла и в газете «Метро».

Напомним, что в актауской семье родились два ребенка-альбиноса.



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