От акимата Актау нет помощи - перевозчики

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz обратились руководители трёх транспортных компаний города. Директора ТОО «Жолаушы-Актау», ТОО «Айна» и ИП «Бекбаулов» сообщили, что они не получают финансовую поддержку от акимата.
- В Сети опубликована информация о том, что со стороны акимата поступает финансовая поддержка городским транспортным компаниям на обслуживание 12 льготных категорий граждан. По закону, под ответственностью транспортных компаний - две льготные категории (дети до семи лет — бесплатно, с семи до 14 лет — 50 процентов от стоимости проезда). Но мы продолжаем бесплатно перевозить оставшиеся десять категорий за свой счёт. Нам должны выплачивать компенсацию, но никто этого не делает. От акимата на протяжении многих лет нам не поступает никакая финансовая помощь, - сказал Руслан Ахметнабиев, директор ТОО «Жолаушы-Актау», обслуживающего автобусные маршруты №2 и №4.
Набидулла Айгараков, директор ТОО «Айна» (автобусные маршруты №3 и №7), отметил, что жалобы жителей города на недостаточную развитость инфраструктуры общественного транспорта он не считает безосновательными.
- Конечно, горожане правы, автобусы старые, они часто ломаются. Мы за обновление автопарка. Хотим, чтобы акимат помог нам приобрести новые автобусы. Каждый автобус стоит порядка 40 миллионов 100 тысяч тенге. Мы не потянем такую сумму. Проблема автопарка существует в каждом из городов страны. Ни один из перевозчиков не покупал автобусы сам, всегда помогает местная власть. В других городах автопарк обновляется — БРК-лизинг совместно с акиматом всячески способствуют этому, - пояснил Набидулла Айгараков.
Городские перевозчики также затронули проблему повышения тарифа на проезд. По словам Шангытпая Бекбаулова, директора ИП «Бекбаулов» (автобусные маршруты №5 и №4 «М»), они не в первый раз пишут письма на имя акима Актау о повышении тарифа на проезд. Последнее обращение представителей городских транспортных компаний к акиму было в сентябре этого года.
- Если тариф не повысится — с 1 января 2020 года мы откажемся оказывать услуги по перевозке льготных категорий граждан. Всё дорожает с каждым днём. Без поддержки государственных органов мы не осилим обслуживание льготников, кроме указанных выше категорий. По закону предусмотрена компенсация, - поделился Шангытпай Бекбаулов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау плату за проезд в общественном транспорте планируют поднять до 80 тенге. Нынешняя стоимость проезда (50 тенге) не покрывает все расходы. Такая цена не даёт возможности приобрести транспортным компаниям города новые автобусы.
- В Сети опубликована информация о том, что со стороны акимата поступает финансовая поддержка городским транспортным компаниям на обслуживание 12 льготных категорий граждан. По закону, под ответственностью транспортных компаний - две льготные категории (дети до семи лет — бесплатно, с семи до 14 лет — 50 процентов от стоимости проезда). Но мы продолжаем бесплатно перевозить оставшиеся десять категорий за свой счёт. Нам должны выплачивать компенсацию, но никто этого не делает. От акимата на протяжении многих лет нам не поступает никакая финансовая помощь, - сказал Руслан Ахметнабиев, директор ТОО «Жолаушы-Актау», обслуживающего автобусные маршруты №2 и №4.
Набидулла Айгараков, директор ТОО «Айна» (автобусные маршруты №3 и №7), отметил, что жалобы жителей города на недостаточную развитость инфраструктуры общественного транспорта он не считает безосновательными.
- Конечно, горожане правы, автобусы старые, они часто ломаются. Мы за обновление автопарка. Хотим, чтобы акимат помог нам приобрести новые автобусы. Каждый автобус стоит порядка 40 миллионов 100 тысяч тенге. Мы не потянем такую сумму. Проблема автопарка существует в каждом из городов страны. Ни один из перевозчиков не покупал автобусы сам, всегда помогает местная власть. В других городах автопарк обновляется — БРК-лизинг совместно с акиматом всячески способствуют этому, - пояснил Набидулла Айгараков.
Городские перевозчики также затронули проблему повышения тарифа на проезд. По словам Шангытпая Бекбаулова, директора ИП «Бекбаулов» (автобусные маршруты №5 и №4 «М»), они не в первый раз пишут письма на имя акима Актау о повышении тарифа на проезд. Последнее обращение представителей городских транспортных компаний к акиму было в сентябре этого года.
- Если тариф не повысится — с 1 января 2020 года мы откажемся оказывать услуги по перевозке льготных категорий граждан. Всё дорожает с каждым днём. Без поддержки государственных органов мы не осилим обслуживание льготников, кроме указанных выше категорий. По закону предусмотрена компенсация, - поделился Шангытпай Бекбаулов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау плату за проезд в общественном транспорте планируют поднять до 80 тенге. Нынешняя стоимость проезда (50 тенге) не покрывает все расходы. Такая цена не даёт возможности приобрести транспортным компаниям города новые автобусы.