Актауский завод планшетов планирует выпускать пластиковые мешки

Завод планшетов. Фото из архива Lada.kz
По сообщению издания «Курсив», бывший завод планшетов начнёт производить пластиковые мешки в 2020 году.
В середине 2019 года совет директоров социально-предпринимательской корпорации «Каспий» (СПК) провёл тендер по передаче здания планшетного завода в доверительное управление с правом выкупа. Итоги тендера были подведены 16 мая, а победителем стала компания WestEcoPlast. Спустя шесть дней, между СПК и этой компанией был заключен договор о передаче здания завода в доверительное управление с правом последующего выкупа. При этом в СПК «Каспий» предпочли не разглашать подробности проведённой сделки.
- По словам представителей специальной экономической зоны «Морпорт Актау», компания, выигравшая тендер, приступит к реализации проекта на территории бывшего завода планшетников в 2020 году. Здесь планируется выпускать мягкую упаковочную тару – биг-бэги, - сообщает «Курсив».
Завод по выпуску планшетов ТОО «Caspiy Еlectronics» был запущен в декабре 2011 года во время общенационального телемоста с участием президента страны. Производство было включено в программу форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы. С разных трибун звучали заявления о выпуске первого инновационного отечественного продукта – актауского «айпада» «Акку» с операционной системой последнего поколения, поддерживающей все современные технологии передачи данных, и программным обеспечением, разработанным в РК.
В день на сборочной линии планировалось производить 280 планшетных компьютеров, 180 мониторов и 220 телевизоров. Готовая продукция должна была реализовываться как внутри страны, так и за рубежом. При этом инициаторы проекта заверяли: планшетники, выпущенные на отечественном заводе, будут на 40 процентов дешевле аналогичной продукции знаменитых брендов.
Стоимость проекта восемь лет назад оценили в 5,5 миллиона долларов США. ТОО «Caspiy Еlectronics» стало совместным предприятием – с оборудованием сюда вошла компания JX Company, а с финансовыми средствами – АО «НК «СПК «Каспий».
- В 2013 году в результате проверки, инициированной финансовой полицией, выяснилось, что завод оказался ни чем иным, как фикцией. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, за два года деятельности предприятие не выпустило ни одного изделия. Для приезжающих гостей просто-напросто предусмотрительно разбирали, а потом собирали одни и те же планшеты. На скамье подсудимых оказались бывший заместитель председателя правления СПК «Каспий» Ергали Каюпов и директор завода ТОО «Caspiy Еlectronics» Александр Павленко, - сообщает «Курсив».
Накануне судебного разбирательства директор завода ТОО «Caspiy Еlectronics» Александр Павленко заявил журналистам, что в отношении завода, по его мнению, совершён рейдерский захват. С его слов, предприятие всё это время исправно работало. Такой же линии придерживался и адвокат подсудимых Рашид Саулебаев. По его данным, озвученным тогда в ходе судебного разбирательства, на заводе было собрано более одной тысячи телевизоров, доход от их реализации составил 30 миллионов тенге, предприятие платило огромные налоги в бюджет.
- Обвинение строит свою позицию на том, что было совершено хищение 127 миллионов тенге из 200 миллионов тенге, выделенных на уставной капитал. Но эти деньги – собственные средства СПК «Каспий», а не бюджетные. Их СПК вложил в уставной капитал ТОО «Caspiy Еlectronics». Эти средства находятся на балансе ТОО, факт признаётся и потерпевшей стороной, в качестве которой выступает управление финансов Мангистауской области, – отметил тогда адвокат.
Вторая сумма, которая вызвала много вопросов у следователей, – это 600 миллионов тенге. Именно в эту сумму было первоначально оценено оборудование, установленное и поставленное ТОО «JX Company» для завода планшетников. Повторная экспертиза оборудования показала, что стоимость его составляла всего 20 миллионов тенге. Хотя на суде эксперты пытались доказать, что вторая оценка была проведена некорректно – оборудование разделили на отдельные части и оценили каждую в отдельности. По их мнению, оно должно было считаться в комплекте – в таком виде оно стоит во много раз дороже.
Несмотря на все усилия защиты, в 2013 году обоих подсудимых суд признал виновными в мошенничестве, в присвоении и растрате вверенных им средств. Александра Павленко осудили на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, а Ергали Каюпова – на три года лишения свободы. Последнего, к слову, отпустили из-под стражи в зале суда, так как была применена амнистия, и, таким образом, он был освобождён от наказания.
В 2015 году тем, кто мог претендовать на здание планшетного завода, в СПК советовали сменить деятельность предприятия, и, к примеру, собирать продукцию для нефтехимии – в соответствии с приоритетными видами деятельности свободной экономической зоны «Морпорт Актау» (СЭЗ), где и было расположено производство. Выяснилось, что изначально завод на территорию свободной экономической зоны приняли под «иные формы деятельности», а под приоритетные он не подходил.
- В активе СПК есть здание завода по производству планшетных компьютеров и кредиторская задолженность 80 миллионов тенге. Здание, принадлежащее нашей дочерней компании ТОО «Caspiy Еlectronics», находится на территории СЭЗ, и есть желающие, готовые разместить там заказы. Это нефтесервисные компании, – отметил на одном из брифингов в Актау теперь уже бывший председатель правления АО «НК «СПК «Каспий» Ибрагим Тагашев.
В том же году завод планировали выставить на открытые торги и выручить с его продажи 200 миллионов тенге. Но позже на одном из брифингов в Актау Ибрагим Тагашев заявил, что теперь на заводе планшетников совместная казахстанско-финская компания планирует выпускать шкафы управления и инверторы для солнечных панелей. Но и этим планам не было суждено сбыться.
В июле 2016 года от ТОО «JX Company» в СПК «Каспий» и в ТОО «Caspiy Еlectronics» поступило письмо с предложением о выкупе доли участия в ТОО «Caspiy Еlectronics» (9,091 процента). При этом в письме указывалось, что ТОО «JX Company» согласно продать свою долю с расчётом за выкуп доли в виде оборудования.
Как пояснили «Курсиву» в СПК «Каспий», в июле 2016 года между ТОО «JX Company» и ТОО «Caspiy Еlectronics» был заключен договор купли-продажи 9,091 процента доли участия по номинальной стоимости 20 миллионов тенге с расчётом за выкуп доли путём передачи права собственности на имущество в виде линии по сборке планшетных компьютеров, мониторов и телевизоров. После заключения договора ТОО «JX Company» демонтировало оборудование и вывезло его с территории завода.
При этом пятью месяцами ранее на заседании совета директоров АО «СПК «Каспий» было принято решение об отчуждении здания планшетного завода в пользу компании EcoTec. В сентябре того же года был заключен договор купли-продажи завода этой компанией. Однако EcoTec нарушала обязательства по оплате, и ТОО «Caspiy Еlectronics» вынуждено было расторгнуть договор.
В 2018 году на совете директоров СПК «Каспий» было принято новое решение – о передаче завода в полную собственность СПК по рыночной стоимости – 104,9 миллиона тенге. В ответе на запрос «Курсива» СПК «Каспий» пояснило, что передача произошла на безвозмездной основе путём заключения договора дарения.
В середине 2019 года совет директоров социально-предпринимательской корпорации «Каспий» (СПК) провёл тендер по передаче здания планшетного завода в доверительное управление с правом выкупа. Итоги тендера были подведены 16 мая, а победителем стала компания WestEcoPlast. Спустя шесть дней, между СПК и этой компанией был заключен договор о передаче здания завода в доверительное управление с правом последующего выкупа. При этом в СПК «Каспий» предпочли не разглашать подробности проведённой сделки.
- По словам представителей специальной экономической зоны «Морпорт Актау», компания, выигравшая тендер, приступит к реализации проекта на территории бывшего завода планшетников в 2020 году. Здесь планируется выпускать мягкую упаковочную тару – биг-бэги, - сообщает «Курсив».
Завод по выпуску планшетов ТОО «Caspiy Еlectronics» был запущен в декабре 2011 года во время общенационального телемоста с участием президента страны. Производство было включено в программу форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы. С разных трибун звучали заявления о выпуске первого инновационного отечественного продукта – актауского «айпада» «Акку» с операционной системой последнего поколения, поддерживающей все современные технологии передачи данных, и программным обеспечением, разработанным в РК.
В день на сборочной линии планировалось производить 280 планшетных компьютеров, 180 мониторов и 220 телевизоров. Готовая продукция должна была реализовываться как внутри страны, так и за рубежом. При этом инициаторы проекта заверяли: планшетники, выпущенные на отечественном заводе, будут на 40 процентов дешевле аналогичной продукции знаменитых брендов.
Стоимость проекта восемь лет назад оценили в 5,5 миллиона долларов США. ТОО «Caspiy Еlectronics» стало совместным предприятием – с оборудованием сюда вошла компания JX Company, а с финансовыми средствами – АО «НК «СПК «Каспий».
- В 2013 году в результате проверки, инициированной финансовой полицией, выяснилось, что завод оказался ни чем иным, как фикцией. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, за два года деятельности предприятие не выпустило ни одного изделия. Для приезжающих гостей просто-напросто предусмотрительно разбирали, а потом собирали одни и те же планшеты. На скамье подсудимых оказались бывший заместитель председателя правления СПК «Каспий» Ергали Каюпов и директор завода ТОО «Caspiy Еlectronics» Александр Павленко, - сообщает «Курсив».
Накануне судебного разбирательства директор завода ТОО «Caspiy Еlectronics» Александр Павленко заявил журналистам, что в отношении завода, по его мнению, совершён рейдерский захват. С его слов, предприятие всё это время исправно работало. Такой же линии придерживался и адвокат подсудимых Рашид Саулебаев. По его данным, озвученным тогда в ходе судебного разбирательства, на заводе было собрано более одной тысячи телевизоров, доход от их реализации составил 30 миллионов тенге, предприятие платило огромные налоги в бюджет.
- Обвинение строит свою позицию на том, что было совершено хищение 127 миллионов тенге из 200 миллионов тенге, выделенных на уставной капитал. Но эти деньги – собственные средства СПК «Каспий», а не бюджетные. Их СПК вложил в уставной капитал ТОО «Caspiy Еlectronics». Эти средства находятся на балансе ТОО, факт признаётся и потерпевшей стороной, в качестве которой выступает управление финансов Мангистауской области, – отметил тогда адвокат.
Вторая сумма, которая вызвала много вопросов у следователей, – это 600 миллионов тенге. Именно в эту сумму было первоначально оценено оборудование, установленное и поставленное ТОО «JX Company» для завода планшетников. Повторная экспертиза оборудования показала, что стоимость его составляла всего 20 миллионов тенге. Хотя на суде эксперты пытались доказать, что вторая оценка была проведена некорректно – оборудование разделили на отдельные части и оценили каждую в отдельности. По их мнению, оно должно было считаться в комплекте – в таком виде оно стоит во много раз дороже.
Несмотря на все усилия защиты, в 2013 году обоих подсудимых суд признал виновными в мошенничестве, в присвоении и растрате вверенных им средств. Александра Павленко осудили на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, а Ергали Каюпова – на три года лишения свободы. Последнего, к слову, отпустили из-под стражи в зале суда, так как была применена амнистия, и, таким образом, он был освобождён от наказания.
В 2015 году тем, кто мог претендовать на здание планшетного завода, в СПК советовали сменить деятельность предприятия, и, к примеру, собирать продукцию для нефтехимии – в соответствии с приоритетными видами деятельности свободной экономической зоны «Морпорт Актау» (СЭЗ), где и было расположено производство. Выяснилось, что изначально завод на территорию свободной экономической зоны приняли под «иные формы деятельности», а под приоритетные он не подходил.
- В активе СПК есть здание завода по производству планшетных компьютеров и кредиторская задолженность 80 миллионов тенге. Здание, принадлежащее нашей дочерней компании ТОО «Caspiy Еlectronics», находится на территории СЭЗ, и есть желающие, готовые разместить там заказы. Это нефтесервисные компании, – отметил на одном из брифингов в Актау теперь уже бывший председатель правления АО «НК «СПК «Каспий» Ибрагим Тагашев.
В том же году завод планировали выставить на открытые торги и выручить с его продажи 200 миллионов тенге. Но позже на одном из брифингов в Актау Ибрагим Тагашев заявил, что теперь на заводе планшетников совместная казахстанско-финская компания планирует выпускать шкафы управления и инверторы для солнечных панелей. Но и этим планам не было суждено сбыться.
В июле 2016 года от ТОО «JX Company» в СПК «Каспий» и в ТОО «Caspiy Еlectronics» поступило письмо с предложением о выкупе доли участия в ТОО «Caspiy Еlectronics» (9,091 процента). При этом в письме указывалось, что ТОО «JX Company» согласно продать свою долю с расчётом за выкуп доли в виде оборудования.
Как пояснили «Курсиву» в СПК «Каспий», в июле 2016 года между ТОО «JX Company» и ТОО «Caspiy Еlectronics» был заключен договор купли-продажи 9,091 процента доли участия по номинальной стоимости 20 миллионов тенге с расчётом за выкуп доли путём передачи права собственности на имущество в виде линии по сборке планшетных компьютеров, мониторов и телевизоров. После заключения договора ТОО «JX Company» демонтировало оборудование и вывезло его с территории завода.
При этом пятью месяцами ранее на заседании совета директоров АО «СПК «Каспий» было принято решение об отчуждении здания планшетного завода в пользу компании EcoTec. В сентябре того же года был заключен договор купли-продажи завода этой компанией. Однако EcoTec нарушала обязательства по оплате, и ТОО «Caspiy Еlectronics» вынуждено было расторгнуть договор.
В 2018 году на совете директоров СПК «Каспий» было принято новое решение – о передаче завода в полную собственность СПК по рыночной стоимости – 104,9 миллиона тенге. В ответе на запрос «Курсива» СПК «Каспий» пояснило, что передача произошла на безвозмездной основе путём заключения договора дарения.