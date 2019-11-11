Напавшего на сотрудников Скорой помощи мужчину привлекли к ответственности

На месте происшествия
Мужчина, который разбил боковое стекло в карете Скорой помощи, а также пытался драться с водителем спецмашины, привлечён к административной ответственности.
- На нарушителя составлен административный протокол по статье 434 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в департаменте полиции Мангистау.
Напомним, медики подверглись нападению, когда возвращались на подстанцию.
Для справки: статья 434 (Мелкое хулиганство)
1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечёт штраф в размере пяти месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.
- На нарушителя составлен административный протокол по статье 434 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в департаменте полиции Мангистау.
Напомним, медики подверглись нападению, когда возвращались на подстанцию.
Для справки: статья 434 (Мелкое хулиганство)
1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечёт штраф в размере пяти месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.