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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 311

Напавшего на сотрудников Скорой помощи мужчину привлекли к ответственности

В отношении мужчины был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На месте происшествия
Мужчина, который разбил боковое стекло в карете Скорой помощи, а также пытался драться с водителем спецмашины, привлечён к административной ответственности.

- На нарушителя составлен административный протокол по статье 434 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Напомним, медики подверглись нападению, когда возвращались на подстанцию.

Для справки: статья 434 (Мелкое хулиганство)

1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечёт штраф в размере пяти месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:00
разбил боковое стекло в карете Скорой помощи, а также пытался драться с водителем спецмашины

Герой! Этот тип знает,что обычно водители Скорой помощи пожилые люди и большого сопротивления не окажут. До экипажа МЧС или Пожарки докопаться кишка тонка! Вручите герою приз: 10 суток в бич-холле!
 
 

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