На сотрудников Скорой помощи напали в Актау

Фото предоставили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области
Медики подверглись нападению, когда возвращались на подстанцию.
Неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии разбил боковое зеркало заднего вида автомобиля службы «103».
Водителю Скорой помощи пришлось остановиться. Правонарушитель не отступал и совершил нападение на водителя «Скорой». Фельдшеру пришлось вызвать на место страж порядка.
Данный инцидент зарегистрирован в управлении полиции Актау.
Неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии разбил боковое зеркало заднего вида автомобиля службы «103».
Разбитое правое зеркало автомобиля
Водителю Скорой помощи пришлось остановиться. Правонарушитель не отступал и совершил нападение на водителя «Скорой». Фельдшеру пришлось вызвать на место страж порядка.
Данный инцидент зарегистрирован в управлении полиции Актау.
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