На сотрудников Скорой помощи напали в Актау

Разбитое правое зеркало автомобиля

Медики подверглись нападению, когда возвращались на подстанцию.Неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии разбил боковое зеркало заднего вида автомобиля службы «103».Водителю Скорой помощи пришлось остановиться. Правонарушитель не отступал и совершил нападение на водителя «Скорой». Фельдшеру пришлось вызвать на место страж порядка.Данный инцидент зарегистрирован в управлении полиции Актау.