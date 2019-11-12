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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 1093

Новогодняя ёлка появится у здания Ассамблеи народа Казахстана в Актау

Ещё два символа новогодних праздников будут установлены на площади перед городским акиматом в 4 микрорайоне и на городской набережной 15 микрорайона (напротив амфитеатра). Об этом сообщил Кайрат Акыбаев, руководитель актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Иллюстративное фото с сайта nn.ru
Городским акиматом был разыгран тендер на украшение города к Новому году. Сумма, заявленная исполнительным органом города, составила 37 миллионов тенге. Конкурс на украшение выиграло товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Керуен Фараб Трейд». Они заявили сумму в 21 миллион тенге.

- В этой сумме всё есть — приобретение новой ёлки, украшений и тому подобное. С прошлого года у нас остались запасы. В прошлом году, не из бюджета, было выделено порядка 7 миллионов тенге — на гирлянды. Более 70 процентов из того оборудования сохранилось, а значит, и будут использоваться, - отметил Кайрат Акыбаев.

Руководитель городского отдела ЖКХ подчеркнул, что украшать город к празднику начнут в начале декабря. Установку новогодних ёлок планируют начать после Дня независимости - 16 декабря.

- Оформление кустарников, туй, деревьев светодиодными гирляндами, монтаж и установка новой ёлки — всё это значится в технической спецификации компании. Украшать будут центральные улицы города, - сказал Кайрат Акыбаев.

Он отметил, что на площади «Ынтымак» устанавливать ёлку не будут.

- В последний раз, когда там стояла ёлка — было столпотворение людей и, самое главное, автомобилей. Грубо говоря — вопрос в парковке, некуда размещать автомобили горожан и гостей города, - подытожил Кайрат Акыбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что городские власти планируют провести опрос жителей Актау, где они хотят видеть центральную ёлку. По подсчёту журналистов за последние четыре года на оформление города к Новому году чиновники выделяли в общем 78 миллионов тенге.



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Комментарии ( 10 )

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M_lena (Посетители) Сегодня, 17:03
Можно было бы вообще еще подальше в степь вывезти ёлку чтобы столпотворения возле нее не было :)
 
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NatalyaM (Посетители) Сегодня, 16:21
"городские власти планируют провести опрос жителей Актау". Планами акимата горожане уже накормлены сполна. Лада, запустите свой опрос.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 16:06
Опять центр города останется без праздничной елки .... маразм крепчал, да и только

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • tolk
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:55
ага, на набережной в декабре тусоваться bazar додумались. а то, что центр города - это Ынтымак им по барабану?
 
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  • Dafik
  • Maik
  • strana.kz
  • tolk
  • Алексей Хуторной
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:23
некуда размещать автомобили горожан и гостей города

Не понимаю людей,которые прутся на городские праздники на машине,изначально зная,что рядом нет парковок stena Ну возьми и прогуляйся всей семьёй по улицам города,подыши,посмотри по сторонам и расслабься,а не тупо смотреть вперёд и в боковые зеркала (хотя,некоторые не знают для чего они)
P.S.: после того,как перестали ставить elka на Ынтымаке,перестал чувствовать НГ. lol Верните на место!
 
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Maik (Гости) Сегодня, 15:21
Око,
Вот именно теперь будет не легко определить главную,все равны по районам.
 
-1
  • Maik
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  • Pinochet
  • Dafik
  • tolk
 Жанар (Посетители) Сегодня, 15:15
в 4 микрорайоне и на городской набережной 15 микрорайона (напротив амфитеатра).. look

ВО!.. bravo Князь, ПитеровиЧ!,будет очень рад смотреть с балкона как люди будут морозить сопли и детей возле моря..


Он отметил, что на площади «Ынтымак» устанавливать ёлку не будут.

Потому ЧТО!,- Это площядь не согласия.. prey

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 14:57
Цитата: Maik
Все главные будут.


Ёлка на Ынтымаке (главная) всегда была главной. А в 4 мкр устанавливалась поскромнее.

всё вижу
 
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Maik (Гости) Сегодня, 14:56
Цитата: Око
То есть главная ёлка у здания Асамблеи , а в 4 мкр и в 15 второстепенные? Правильно?

Все главные будут. Просто народ растусуют по районам,город растёт.
 
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  • Алексей Хуторной
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:50
почему говоря об украшениях и ёлке в Актау уже не первый раз на фото другой город и СОВСЕМ не тая ёлка.
что нашу стыдно показать на фото? да! стыдно. наверное потому что наша ёлка который год самая страшная и который год даже с украшениями самый тёмный город.
 
 

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