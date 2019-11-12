Новогодняя ёлка появится у здания Ассамблеи народа Казахстана в Актау

Иллюстративное фото с сайта nn.ru
Городским акиматом был разыгран тендер на украшение города к Новому году. Сумма, заявленная исполнительным органом города, составила 37 миллионов тенге. Конкурс на украшение выиграло товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Керуен Фараб Трейд». Они заявили сумму в 21 миллион тенге.
- В этой сумме всё есть — приобретение новой ёлки, украшений и тому подобное. С прошлого года у нас остались запасы. В прошлом году, не из бюджета, было выделено порядка 7 миллионов тенге — на гирлянды. Более 70 процентов из того оборудования сохранилось, а значит, и будут использоваться, - отметил Кайрат Акыбаев.
Руководитель городского отдела ЖКХ подчеркнул, что украшать город к празднику начнут в начале декабря. Установку новогодних ёлок планируют начать после Дня независимости - 16 декабря.
- Оформление кустарников, туй, деревьев светодиодными гирляндами, монтаж и установка новой ёлки — всё это значится в технической спецификации компании. Украшать будут центральные улицы города, - сказал Кайрат Акыбаев.
Он отметил, что на площади «Ынтымак» устанавливать ёлку не будут.
- В последний раз, когда там стояла ёлка — было столпотворение людей и, самое главное, автомобилей. Грубо говоря — вопрос в парковке, некуда размещать автомобили горожан и гостей города, - подытожил Кайрат Акыбаев.
Напомним, ранее сообщалось, что городские власти планируют провести опрос жителей Актау, где они хотят видеть центральную ёлку. По подсчёту журналистов за последние четыре года на оформление города к Новому году чиновники выделяли в общем 78 миллионов тенге.
- В этой сумме всё есть — приобретение новой ёлки, украшений и тому подобное. С прошлого года у нас остались запасы. В прошлом году, не из бюджета, было выделено порядка 7 миллионов тенге — на гирлянды. Более 70 процентов из того оборудования сохранилось, а значит, и будут использоваться, - отметил Кайрат Акыбаев.
Руководитель городского отдела ЖКХ подчеркнул, что украшать город к празднику начнут в начале декабря. Установку новогодних ёлок планируют начать после Дня независимости - 16 декабря.
- Оформление кустарников, туй, деревьев светодиодными гирляндами, монтаж и установка новой ёлки — всё это значится в технической спецификации компании. Украшать будут центральные улицы города, - сказал Кайрат Акыбаев.
Он отметил, что на площади «Ынтымак» устанавливать ёлку не будут.
- В последний раз, когда там стояла ёлка — было столпотворение людей и, самое главное, автомобилей. Грубо говоря — вопрос в парковке, некуда размещать автомобили горожан и гостей города, - подытожил Кайрат Акыбаев.
Напомним, ранее сообщалось, что городские власти планируют провести опрос жителей Актау, где они хотят видеть центральную ёлку. По подсчёту журналистов за последние четыре года на оформление города к Новому году чиновники выделяли в общем 78 миллионов тенге.