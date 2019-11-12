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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 118

В Актау несовершеннолетние лица и их родители могут получить бесплатную правовую и психологическую помощь

В Центре социально-психологической помощи «Шанс» оказывают бесплатную психологическую и юридическую помощь несовершеннолетним и их родителям.

Фото b17.ru
Центр социально-психологической, правовой помощи несовершеннолетним лицам «Шанс» Мангистауской области ОФ «Право» при поддержке Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан предоставляет правовые, психологические, социальные, образовательные услуги несовершеннолетним лицам, а также их родителям.

Центр предоставляет всем, независимо от возраста, пола и социального статуса, бесплатную помощь:

- пострадавшим от нетрадиционных религиозных течений;
- находящимся в конфликте с законом;
- ставшим жертвами или свидетелями преступлений;
- лицам, родители которых осуждены или отбывают наказание.

Контакты центра: 29 микрорайон, Толкын-2, здание 40. Телефоны доверия центра: 8(7292) 30-91-93, 8-708-430-91-93.



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