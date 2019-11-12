В Актау несовершеннолетние лица и их родители могут получить бесплатную правовую и психологическую помощь

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Центр социально-психологической, правовой помощи несовершеннолетним лицам «Шанс» Мангистауской области ОФ «Право» при поддержке Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан предоставляет правовые, психологические, социальные, образовательные услуги несовершеннолетним лицам, а также их родителям.



Центр предоставляет всем, независимо от возраста, пола и социального статуса, бесплатную помощь:



- пострадавшим от нетрадиционных религиозных течений;

- находящимся в конфликте с законом;

- ставшим жертвами или свидетелями преступлений;

- лицам, родители которых осуждены или отбывают наказание.



Контакты центра: 29 микрорайон, Толкын-2, здание 40. Телефоны доверия центра: 8(7292) 30-91-93, 8-708-430-91-93.