«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Ноября
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.81 KZT
  • €1 = 429.01 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:11

Просмотров: 1364

Дикости нашего городка: Вандалы уничтожили фигуры сказочных персонажей в парке Актау

Скульптуры сказочных персонажей в парке «Акбота» разгромили неизвестные дикари.

Коллаж
Просьба местных властей к жителям и гостям города ответственно относиться к общему имуществу оказалась проигнорирована неизвестными лицами, которые поломали фигуры.



Напомним, фигуры любимых детских героев размером в человеческий рост установили в целях благоустройства территории города на средства местного предпринимателя, который пожелал остаться неизвестным.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Apmaxa (Посетители) Сегодня, 22:16
а камеры туда не додумались поставить? ломать - не строить, конечно. найти этих сволочей и заставить восстанавливать всё это.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Gen Oxy
  • Леська
  • Ирон
  • Olesya83
 leo529 (Посетители) Сегодня, 21:43
Просьба оказалась проигнорирована - а чего вы ожидали?, это закономерно, тут можно только Лаврова процитировать...
Цитата: klassik88
он говорил что колонизация Марса в ближайшее время не возможна и нужно научить беречь и оберегать нашу Землю.

Жалко что невозможна: собрать бы таких ДБ и отправить колонизировать Марс - и для науки польза от подопытных свинок, и для Земли лучше...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
camel (Посетители) Сегодня, 21:21
Может есть смысл устроить отдельный парк для ярких индивидуумов? В этом парке можно бить посуду - разбивать из рогатки фонари, пинать гипсовые скульптуры, плевать и ср*ть где попало?

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
klassik88 (Посетители) Сегодня, 21:18
Только сегодня смотрел интервью с Константином Батыгиным(астрофизик), он говорил что колонизация Марса в ближайшее время не возможна и нужно научить беречь и оберегать нашу Землю. Но с каждым днем убеждаюсь что через какое то по каление мы исчезнем как вид и большинство биологической жизни заберем с собой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 Леська (Посетители) Сегодня, 21:04
Долб@йобы. Таких нелюдей надо сикир руки и башка

А акимат слабо?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Я-Мария
  • Papirosso
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:46
Главное, что Машу оставили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:21
Всё что на улице ,должно быть сделано монументально из прочных материалов. От вандалов и пьяных прохожих не застрахуешься. Меня больше удивила сломаная брусчатка.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Шевченко 81
  • kz1990
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:14
Горбатого могила исправит. Дикари.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика