Дикости нашего городка: Вандалы уничтожили фигуры сказочных персонажей в парке Актау

Коллаж
Просьба местных властей к жителям и гостям города ответственно относиться к общему имуществу оказалась проигнорирована неизвестными лицами, которые поломали фигуры.
Напомним, фигуры любимых детских героев размером в человеческий рост установили в целях благоустройства территории города на средства местного предпринимателя, который пожелал остаться неизвестным.
Напомним, фигуры любимых детских героев размером в человеческий рост установили в целях благоустройства территории города на средства местного предпринимателя, который пожелал остаться неизвестным.