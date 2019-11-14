В Актау планируют обновить автопарк и повысить оплату за проезд в автобусах

Фото из архива Lada.kz
Приобрести новые автобусы планируется во втором квартале 2020 года.
- Автобусы приобретут посредством оператора лизингового финансирования (БРК-лизинг), 30 процентов от суммы составят бюджетные средства, остальные — через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий». Сейчас же у нас есть 70 автобусов, большинство из них — старые ПАЗики. Новый транспорт будет местного производства, собранный в казахстанской компании ТОО «Сарыаркаавтопром», - отметил Жетыбай Кубашев.
Городской отдел ПТиАД планирует после приобретения новых автобусов ввести систему электронного билетирования. Это позволить контролировать пассажирский поток, в том числе перевозку льготных категорий граждан.
- Мы уже приобрели 80 валидаторов. Как возьмём новые автобусы, первые пару месяцев валидаторы будут работать в пробном режиме. С городским маслихатом будет проведено совещание на установление дифференцированного тарифа, то есть принцип работы будет такой: есть транспортная карта — проезд будет стоить 80 тенге, нет — по дифференцированному тарифу стоимость проезда составит 150 тенге. Но переход на электрическое билетирование — долгосрочный и поэтапный проект, коррективы в любом случае будут вноситься. Чем оно хорошо — будет фиксироваться проезд каждого гражданина. Автоматизация в прямом смысле этого слова, - пояснил Жетыбай Кубашев.
Руководитель городского отдела ПТиАД затронул тему отказа местных транспортных компаний перевозить льготников с 2020 года. Перевозчики не хотят оказывать свои услуги льготным категориям граждан, пока не увеличат тариф на проезд.
- Перечень льготных лиц давно требуется пересмотреть. Разработкой тарифа будет заниматься специально созданная тарифная комиссия, которая будет решать также вопросы о субсидировании местных перевозчиков. Вопрос о финансовой помощи акимата местным транспортным компаниям поднялся только в этом году, - пояснил Жетыбай Кубашев.
Он также отметил, что городским акиматом неоднократно рассматривался вопрос создания нового маршрута.
- С целью запуска нового маршрута и охвата новых микрорайонов мы неоднократно объявляли конкурс. Три раза объявляли тендер, но из-за отсутствия участников конкурс не состоялся, - заключил Жетыбай Кубашев.
Напомним, руководители нескольких транспортных компаний опровергли размещённую на интернет-ресурсах информацию о финансовой помощи со стороны городского исполнительного органа. Как стало известно, перевозка многодетных матерей происходит за счёт самих владельцев транспортных организаций.
- Автобусы приобретут посредством оператора лизингового финансирования (БРК-лизинг), 30 процентов от суммы составят бюджетные средства, остальные — через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий». Сейчас же у нас есть 70 автобусов, большинство из них — старые ПАЗики. Новый транспорт будет местного производства, собранный в казахстанской компании ТОО «Сарыаркаавтопром», - отметил Жетыбай Кубашев.
Городской отдел ПТиАД планирует после приобретения новых автобусов ввести систему электронного билетирования. Это позволить контролировать пассажирский поток, в том числе перевозку льготных категорий граждан.
- Мы уже приобрели 80 валидаторов. Как возьмём новые автобусы, первые пару месяцев валидаторы будут работать в пробном режиме. С городским маслихатом будет проведено совещание на установление дифференцированного тарифа, то есть принцип работы будет такой: есть транспортная карта — проезд будет стоить 80 тенге, нет — по дифференцированному тарифу стоимость проезда составит 150 тенге. Но переход на электрическое билетирование — долгосрочный и поэтапный проект, коррективы в любом случае будут вноситься. Чем оно хорошо — будет фиксироваться проезд каждого гражданина. Автоматизация в прямом смысле этого слова, - пояснил Жетыбай Кубашев.
Руководитель городского отдела ПТиАД затронул тему отказа местных транспортных компаний перевозить льготников с 2020 года. Перевозчики не хотят оказывать свои услуги льготным категориям граждан, пока не увеличат тариф на проезд.
- Перечень льготных лиц давно требуется пересмотреть. Разработкой тарифа будет заниматься специально созданная тарифная комиссия, которая будет решать также вопросы о субсидировании местных перевозчиков. Вопрос о финансовой помощи акимата местным транспортным компаниям поднялся только в этом году, - пояснил Жетыбай Кубашев.
Он также отметил, что городским акиматом неоднократно рассматривался вопрос создания нового маршрута.
- С целью запуска нового маршрута и охвата новых микрорайонов мы неоднократно объявляли конкурс. Три раза объявляли тендер, но из-за отсутствия участников конкурс не состоялся, - заключил Жетыбай Кубашев.
Напомним, руководители нескольких транспортных компаний опровергли размещённую на интернет-ресурсах информацию о финансовой помощи со стороны городского исполнительного органа. Как стало известно, перевозка многодетных матерей происходит за счёт самих владельцев транспортных организаций.