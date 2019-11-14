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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 05:34

Просмотров: 488

В Актау планируют обновить автопарк и повысить оплату за проезд в автобусах

Обновить автопарк общественного транспорта обещают в 2020 году. После приобретения новых автобусов планируется повышение тарифа на проезд до 80 тенге и введение системы электронного билетирования. Об этом сообщил Жетыбай Кубашев, руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото из архива Lada.kz
Приобрести новые автобусы планируется во втором квартале 2020 года.

- Автобусы приобретут посредством оператора лизингового финансирования (БРК-лизинг), 30 процентов от суммы составят бюджетные средства, остальные — через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий». Сейчас же у нас есть 70 автобусов, большинство из них — старые ПАЗики. Новый транспорт будет местного производства, собранный в казахстанской компании ТОО «Сарыаркаавтопром», - отметил Жетыбай Кубашев.

Городской отдел ПТиАД планирует после приобретения новых автобусов ввести систему электронного билетирования. Это позволить контролировать пассажирский поток, в том числе перевозку льготных категорий граждан.

- Мы уже приобрели 80 валидаторов. Как возьмём новые автобусы, первые пару месяцев валидаторы будут работать в пробном режиме. С городским маслихатом будет проведено совещание на установление дифференцированного тарифа, то есть принцип работы будет такой: есть транспортная карта — проезд будет стоить 80 тенге, нет — по дифференцированному тарифу стоимость проезда составит 150 тенге. Но переход на электрическое билетирование — долгосрочный и поэтапный проект, коррективы в любом случае будут вноситься. Чем оно хорошо — будет фиксироваться проезд каждого гражданина. Автоматизация в прямом смысле этого слова, - пояснил Жетыбай Кубашев.

Руководитель городского отдела ПТиАД затронул тему отказа местных транспортных компаний перевозить льготников с 2020 года. Перевозчики не хотят оказывать свои услуги льготным категориям граждан, пока не увеличат тариф на проезд.

- Перечень льготных лиц давно требуется пересмотреть. Разработкой тарифа будет заниматься специально созданная тарифная комиссия, которая будет решать также вопросы о субсидировании местных перевозчиков. Вопрос о финансовой помощи акимата местным транспортным компаниям поднялся только в этом году, - пояснил Жетыбай Кубашев.

Он также отметил, что городским акиматом неоднократно рассматривался вопрос создания нового маршрута.

- С целью запуска нового маршрута и охвата новых микрорайонов мы неоднократно объявляли конкурс. Три раза объявляли тендер, но из-за отсутствия участников конкурс не состоялся, - заключил Жетыбай Кубашев.

Напомним, руководители нескольких транспортных компаний опровергли размещённую на интернет-ресурсах информацию о финансовой помощи со стороны городского исполнительного органа. Как стало известно, перевозка многодетных матерей происходит за счёт самих владельцев транспортных организаций.



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Комментарии ( 2 )

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  • Шевченко 81
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 08:16
Похоже наши очень долго будут вводить ,,электрическое билетирование,, так что все останется как было, но уже по 150
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tana
  • Pipito_351
 Кинст (Посетители) Сегодня, 06:21
Если всё сбудется, и слова не окажутся пустыми, то пусть так и будет. А то все мы помним про аналогичное обещание о новых автобусах, данное в конце 2018 года, что, мол, в 2019-м будем ездить на новых автобусах.
С электронной системой это тоже плюс. Главный вопрос будет в массовой покупке этих карточек для горожан. К слову, был на днях в г. Нур-Султан. Там тоже введена эта система, очень удобно, к слову, можно расплачиваться и деньгами водителю (у него касса с чековым аппаратом). Проезд стоит 180 тенге.
Один момент – посадка идёт только в переднюю дверь, остальные двери открываются позже и только для выхода.
Также, как при такой системе контролировать безбилетников? Как ни крути, но кондуктор обилечивает всех. А с валидатором?

И ещё. По моему глубокому убеждению, нужно воссоздать автобусный парк на уровне госпредприятия. Во первых, это решит проблемы тендеров, когда новые маршруты не могут внедриться из-за отсутствия интересов со стороны транспортников. Во вторых, новые автобусы, валидаторы нужно обслуживать, приобретать запчасти. А то получится так: технику мы вам помогли закупить, а дальше сами...
 
 

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