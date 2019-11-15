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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:24

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Прямые рейсы из Дубая в Актау планируют запустить авиакомпании ОАЭ

Авиакомпании Объединённых Арабских Эмиратов планируют начать выполнение регулярных полетов по направлению Дубай - Актау. Об этом сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото finance.bigmir.net
Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан проводится работа по привлечению новых авиакомпаний в Казахстан в рамках реализации введённого режима «открытого неба».

Так, 13-14 ноября 2019 года были проведены переговоры авиационных властей Республики Казахстан и Объединённых Арабских Эмиратов. В переговорах также приняли участие представители авиакомпаний «Fly Dubai», «Emirates Airlines», «Etihad Airways», «Air Astana», «SCAT».

В результате была закреплена правовая база, согласно которой назначенным перевозчикам двух стран предоставлены права выполнять полеты с пятой степенью «свободы воздуха» в рамках внедренного режима «открытое небо» в Казахстане. Согласно достигнутым договоренностям, назначенные перевозчики ОАЭ имеют право выполнять регулярные воздушные перевозки с правом пятой степени свободы воздуха из казахстанских городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей.

Согласно имеющейся информации, эмиратские авиакомпании планируют начать выполнение регулярных полётов по направлению Дубай - Актау. Также у авиакомпании «Emirates Airlines» имеются планы по открытию прямых регулярных рейсов между двумя странами после 2021 года после получения новых воздушных судов А330 и А350.

Во исполнение поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 ноября 2019 года введён режим «Открытого неба» в аэропортах городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха». Срок действия режима «Открытое небо» - три года с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, новый регулярный рейс Дубай-Актау-Дубай авиакомпания Fly Dubai планировали запустить ещё в октябре 2018 года на сезон 2018/2019.



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