В Актау не хватило денег на выплату пособий инвалидам и стипендии студентам

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По словам людей с ограниченными возможностями, они должны были получить пособие ко Дню инвалидов, но до сегодняшнего дня выплаты задерживают.



- Ежегодно нам задерживают праздничные выплаты. Каждый раз не могу получить вовремя выплаты, самое интересное, выдают деньги по спискам, и часть людей получает вовремя, а остальные - не люди? В прошлом году выплату за 10 октября я получила 28 декабря, а за 16 декабря в феврале 2019 года. В Собесе (Отдел занятости и социальных программ - прим.автора) нам постоянно обещают, говорят, завтра поступят. Потом звонишь, они вообще не знают, когда будут выплаты. Мы - инвалиды, но мы тоже люди и тоже хотим и кушать, и жить, - жалуются получатели пособий.



В Актауском городском отделе занятости и социальных программ заявили, что задержка с выплатами произошла из-за нехватки средств в бюджете.



- У нас есть программа для оказания социальных выплат для отдельных категорий граждан. На сегодняшний день в Актау на 27 тысяч человек ушло 948 миллионов тенге. Нам сегодня не хватает еще 141 миллион тенге на выплаты 10 тысячам человек. Что касается людей с ограниченными возможностями, то ко Дню инвалидов более шести тысяч человек уже получили эти пособия. Еще 3 987 инвалидов на сумму 52 миллиона тенге не получили пособия. Не хватает денег и на декабрьскую выплату. Все заявки на уточнение бюджета переданы в отдел экономики. Помимо инвалидов у нас по этой программе не выплачены стипендии студентам, единовременные выплаты нуждающимся гражданам и жертвам политических репрессий. Если нам в декабре выделят 141 миллион тенге, то мы их направим на погашение октябрьской и декабрьской задолженностей. Если этого не произойдёт, то только в январе мы сможем выплатить всем необходимые пособия, – рассказала Гульнар Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.