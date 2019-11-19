Огнеборцы Актау присоединились к международному челленджу #AccessToRescue

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Спасатели специализированной пожарной части №1 Актау присоединились к челленджу с упражнением по прохождению между ступенями штурмовой лестницы в полной экипировке и дыхательном аппарате.
- В челлендже приняли участие спасатели Жанибек Кулашатов, Улыкбек Муратбек, Мажит Шайхынов, Куаныш Тенгельбаев. Они делали физические упражнения в полном обмундировании. Упражнение направлено на гибкость и готовность к любым чрезвычайным ситуациям, ведь чтобы спасти пострадавшего на пожаре, приходится пройти самые разные препятствия, - рассказала Рукия Сычева, пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Напомним, что накануне участие в челлендже #AccessToRescue приняли сотрудники пожарной части одного из месторождений Мангистау.
Челлендж заключается в прохождении между ступенями штурмовой лестницы в полной экипировке и дыхательном аппарате. Расстояние между ступенями составляет примерно 350 мм.
- В челлендже приняли участие спасатели Жанибек Кулашатов, Улыкбек Муратбек, Мажит Шайхынов, Куаныш Тенгельбаев. Они делали физические упражнения в полном обмундировании. Упражнение направлено на гибкость и готовность к любым чрезвычайным ситуациям, ведь чтобы спасти пострадавшего на пожаре, приходится пройти самые разные препятствия, - рассказала Рукия Сычева, пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Напомним, что накануне участие в челлендже #AccessToRescue приняли сотрудники пожарной части одного из месторождений Мангистау.
Челлендж заключается в прохождении между ступенями штурмовой лестницы в полной экипировке и дыхательном аппарате. Расстояние между ступенями составляет примерно 350 мм.