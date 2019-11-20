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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 1260

Часами сидели на стульчиках: Дело о жестоком обращении воспитателей с детьми в саду в Актау закончилось примирением сторон

Сотрудники детского сада №55 «Таншолпан» жестоко обращались с детьми. Однако уголовное дело закончилось примирением подсудимых с родителями несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Скриншот видеоматериала
В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении воспитателей и помощницы воспитателя детского сада №55 «Таншолпан».

- Судом установлено, что сотрудники детского сада допустили жестокое обращение с несовершеннолетним ребенком. Ребенку наносили удары по голове, по рукам и по ягодицам. Одна из воспитателей ударила по голове еще одного ребенка. Помимо нанесения телесных повреждений, воспитатели сада путем угроз заставляли детей часами просиживать на стульях, не давая играть с игрушками, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Постановлением городского суда уголовное дело в отношении сотрудников детского сада, предусмотренное частью 2 статьи 140 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК), прекращено в порядке медиации на основании части 1 статьи 68 УК РК – в связи с примирением подсудимых с законными представителями несовершеннолетних.

Постановление суда не вступило законную силу.

Напомним, в июне этого года воспитатель и няни детского сада №55 в Актау запрещали детям играть с игрушками, заставляя часами сидеть на стульях. Камера видеонаблюдения зафиксировала факты рукоприкладства.







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Комментарии ( 5 )

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  • GuF
  • Manka
 Зима (Посетители) Сегодня, 11:41
Да,продажность уже узаконнена. А что детей били, тоже примирились?
 
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  • arelav_74
 Blade Runner (Посетители) Сегодня, 11:32
Такие воспитатели ломают детям психику и потом ребёнка в садик ни какими силами на затащить.
 
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  • Blade Runner
  • arelav_74
  • GuF
 бася (Посетители) Сегодня, 10:57
тот случай когда деньги побеждают зло...
 
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  • arelav_74
  • Manka
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 10:49
очень интересная позиция родителей, за сколько продались? цена предательства своего ребенка?

кто еще может защитить своего ребенка как не его родители?
Они должны быть защитой, поддержкой, помощью...а не просто прощать такое отношения...сочувствую деткам, не повезло с родителями.
Такое нельзя прощать!
 
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  • бася
  • Blade Runner
  • arelav_74
  • Manka
 n92 (Посетители) Сегодня, 10:23
какое еще примирение? если сделал что то, то нужно за это отвечать!
тем более это же дети...она их не жалела, и нечего ее жалеть.
 
 

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