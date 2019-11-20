Часами сидели на стульчиках: Дело о жестоком обращении воспитателей с детьми в саду в Актау закончилось примирением сторон

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В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении воспитателей и помощницы воспитателя детского сада №55 «Таншолпан».
- Судом установлено, что сотрудники детского сада допустили жестокое обращение с несовершеннолетним ребенком. Ребенку наносили удары по голове, по рукам и по ягодицам. Одна из воспитателей ударила по голове еще одного ребенка. Помимо нанесения телесных повреждений, воспитатели сада путем угроз заставляли детей часами просиживать на стульях, не давая играть с игрушками, - рассказали в пресс-службе областного суда.
Постановлением городского суда уголовное дело в отношении сотрудников детского сада, предусмотренное частью 2 статьи 140 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК), прекращено в порядке медиации на основании части 1 статьи 68 УК РК – в связи с примирением подсудимых с законными представителями несовершеннолетних.
Постановление суда не вступило законную силу.
Напомним, в июне этого года воспитатель и няни детского сада №55 в Актау запрещали детям играть с игрушками, заставляя часами сидеть на стульях. Камера видеонаблюдения зафиксировала факты рукоприкладства.
- Судом установлено, что сотрудники детского сада допустили жестокое обращение с несовершеннолетним ребенком. Ребенку наносили удары по голове, по рукам и по ягодицам. Одна из воспитателей ударила по голове еще одного ребенка. Помимо нанесения телесных повреждений, воспитатели сада путем угроз заставляли детей часами просиживать на стульях, не давая играть с игрушками, - рассказали в пресс-службе областного суда.
Постановлением городского суда уголовное дело в отношении сотрудников детского сада, предусмотренное частью 2 статьи 140 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК), прекращено в порядке медиации на основании части 1 статьи 68 УК РК – в связи с примирением подсудимых с законными представителями несовершеннолетних.
Постановление суда не вступило законную силу.
Напомним, в июне этого года воспитатель и няни детского сада №55 в Актау запрещали детям играть с игрушками, заставляя часами сидеть на стульях. Камера видеонаблюдения зафиксировала факты рукоприкладства.