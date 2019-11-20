Директор школы №6 Актау уволилась после скандала

Школа №6 Актау
Заявление на увольнение по собственному желанию Гульмира Отегенова написала 19 ноября.
- Сегодня мы подписали заявление от директора средней школы №6. Причиной увольнения стало давление со стороны родителей школьников. Исполняющей обязанности директора учебного заведения назначена завуч этой же школы Рая Тадженова. За ее плечами 10 лет работы в данном учреждении, – сообщили в отделе образования Актау.
Напомним, ранее родители школьников потребовали отставки руководства школы. Мамы и папы учащихся заявляли, что в учебном заведении были обнаружены клопы, санитарное состояние школы не соответствует нормам, а директор не посещает собрания.
- Сегодня мы подписали заявление от директора средней школы №6. Причиной увольнения стало давление со стороны родителей школьников. Исполняющей обязанности директора учебного заведения назначена завуч этой же школы Рая Тадженова. За ее плечами 10 лет работы в данном учреждении, – сообщили в отделе образования Актау.
Напомним, ранее родители школьников потребовали отставки руководства школы. Мамы и папы учащихся заявляли, что в учебном заведении были обнаружены клопы, санитарное состояние школы не соответствует нормам, а директор не посещает собрания.