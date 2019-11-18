В Актау родители учеников средней школы №6 потребовали отставки директора

Проблемы в учебном заведении, по словам родителей, начались с приходом к должности нового директора Гульмиры Утегеновой около полутора лет назад.- В том году проводился капитальный ремонт школы и фасада здания. Было большое количество недоделок. Некачественное покрытие линолеума в классах, покрытие ламинатом актового зала, которое спустя полгода пришло в негодность. В кабинетах не было предусмотрено мест для раздевалок, родителям предлагали за свой счет устанавливать в кабинетах крючки. Повесили интерактивные доски и попросили родителей учеников приобрести за свой счет к этим доскам проекторы. Отопление в кабинетах младших классов сделали неправильно, появилась плесень на стенах. Отопление подавалось в шахматном порядке: в одних кабинетах было, в других - нет. Такое ощущение, что на всем сэкономили. Но это же дети. На первом собрании был задан вопрос о школьной мебели, стоимость которой была в смете ремонтных работ. Толкового ответа так и не получили, сказали, что скоро будет, и сейчас решается вопрос с подрядчиками. Однако ни одного доказательства своих слов директор не предоставила, - сказала Ольга Хабитуева.Родительница отметила, что директор не присутствует на собраниях и не принимает участия в общешкольных мероприятиях. Итогом такого отношения руководства к своим подчиненным, по мнению родительского комитета, стало увольнение многих учителей.- Ушли методист, завуч по воспитательной работе, 11 учителей, одну из которых «попросили» уйти из-за пенсионного возраста, хотя она хотела работать. Нашли замену им в в лице молодых специалистов, которые ничего не делают для обеспечения качественного образования наших детей. Дети предоставлены на уроках самим себе, новые учителя все время «в телефонах», могут вовсе не прийти на урок. Мы сомневаемся, что директор вообще следит за ситуацией в школе. Да о чем тут говорить, преподавателя по физике нет до сих пор!, - сетует Ольга Хабитуева.Родительница сообщила, что в школе, помимо других проблем, наблюдается нехватка хозяйственных товаров.- Ни туалетной бумаги, ни мыла. Нам и мыло приносить, чтобы дети могли хотя бы руки помыть? Канцтоваров не хватает, учителя тратят огромное количество бумаги на проверочные работы. Старшеклассники покупают в кабинет мел! Куда уходят деньги? Недавно была проведена ярмарка, вырученные деньги с которой должны были пойти на детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Впереди Новый год, мы планировали на эти деньги купить подарки этим детям. Но нам сказали, что собранные средства пойдут на нужды школы, чтобы приобрести оборудование на проведение Нового года. Мол, не хотите пускать средства на эти цели — ваши дети останутся без праздника. А где та техника, которая уже была в школе?, - подчеркнула Ольга Хабитуева.Ситуация обострилась после обнаружения в одном из кабинете школы клопов. Директор сообщала родителям, что на травлю были затрачены немалые средства.- Одного из учеников укусил клоп прямо на уроке. Мне рассказала об этом моя дочь, ученица девятого класса. Дома она стала чесать руку, я у нее спросила, что с ней. Дочь рассказала, что одного из ее одноклассников укусил клоп, мол кровь была. Я запаниковала, скинула в чат родительского комитета, там все подтвердили, что это клоп. Клопов в школе находили еще в августе этого года, при раздаче учебников. Тогда нам сказали, что все дезинсекционные мероприятия были проведены, да еще и стоимостью в несколько миллионов тенге. Как выяснилось позже, травили тогда только тараканов, и то за 30 тысяч 400 тенге. А когда мы пришли с ней говорить об этом, она позволяла себе грубость в отношении меня. Говорит мне «Айгуль, заткнись!». Должна же быть какая-то субординация, она же педагог, - сказала Айгуль Урбисинова, родительница одной из учениц.Родители пришли в учебное заведение в субботу и проверили состояние школьных раздевалок.- Мы зашли в раздевалки. В школьных раздевалках воняет, они не закрываются - заходи, воруй, уходи. В мужской раздевалке нет двери в уборную. Возле унитаза лежит пакетик с насваем. Мы считаем, что руководство школы халатно относится к своим обязанностям, антисанитария в школе налицо, - говорят родители.Директор школы Гульмира Утегенова прокомментировала ситуацию в школе.- Клопов у нас нет. Ни классный руководитель об этом не знал, ни директор, ни администрация. Ночью заявили, что днем ребенка покусал клоп. Если вас укусит клоп, вы же сразу поднимите панику, а тут не сразу сообщили. Родители не жаловались, я спросила у всех в коллективе, были ли жалобы со стороны родителей. Спрашивала, были ли обнаружены такие насекомые в ваших кабинетах, все отвечали: «нет». Насчет подобной ситуации в августе — тоже никаких сообщений не было, только фотографии, которые распространялись в чате родительского комитета. Но мы все равно провели все нужные мероприятия по дезинсекции, - сказала Гульмира Утегенова.Директор отметила, что на сегодняшний день в школе не хватает учителей-русоведов, а также физики и математики. Такая ситуация, по словам директора, наблюдается не только в Актау.- Мы регулярно подаем заявку в отдел образования о нужде в преподавателях. Учителя не просто не идут, нет кадров в русских классах. По всей республике такая проблема. Что касается уволенных учителей, они ушли по собственному желанию. Можете спросить у них, никто их не выгонял, - отметила Гульмира Утегенова.