Родители учащихся школы №6 Актау требуют закрыть учреждение на дезинсекцию

Фото учеников сш № 6
По словам родителей, наличие насекомых в школе вызывает опасность.
- Мы опасаемся, что клопов из школы дети перенесут домой. Если они уже бегают и днем по школе, значит их ночью там еще больше. Необходимо срочно провести дезинсекцию во всей школе. Я понимаю, что сумма для травли будет колоссальная, но это неизбежное действие. Нужно понимать, что за выходные такой объем работы невозможно произвести, поэтому нужно, как минимум, закрыть школу на неделю для того, чтобы потравить все здание полностью, с библиотекой и подвалом, и дать время для гибели клопов и для проветривания школы, – говорят в родительском комитете.
Родители сообщают, что дети снова обнаружили насекомых в здании школы.
Напомним, ранее в акимате Актау сообщали, что управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг была проведена проверка 31 октября. Насекомых по итогам проверки в школе обнаружено не было.
- Мы опасаемся, что клопов из школы дети перенесут домой. Если они уже бегают и днем по школе, значит их ночью там еще больше. Необходимо срочно провести дезинсекцию во всей школе. Я понимаю, что сумма для травли будет колоссальная, но это неизбежное действие. Нужно понимать, что за выходные такой объем работы невозможно произвести, поэтому нужно, как минимум, закрыть школу на неделю для того, чтобы потравить все здание полностью, с библиотекой и подвалом, и дать время для гибели клопов и для проветривания школы, – говорят в родительском комитете.
Родители сообщают, что дети снова обнаружили насекомых в здании школы.
Напомним, ранее в акимате Актау сообщали, что управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг была проведена проверка 31 октября. Насекомых по итогам проверки в школе обнаружено не было.
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