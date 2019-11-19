Акимат Актау: В средней школе №6 клопов не нашли

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В городском акимате прокомментировали жалобы родителей учеников средней общеобразовательной школы №6, в частности на наличие в школе клопов, отсутствие учителей физики и хозяйственных средств.
– В данной школе действительно ощущается нехватка педагогических кадров, в том числе и учителей физики. Данный вопрос решен с привлечением учителей по совместительству. Также сейчас появилась возможность привлечения педагогов из других регионов - в связи с решением вопроса о предоставлении общежития. Касательно увольнения учителей в период работы исполняющей обязанности директора Гульмиры Отегеновой, все преподаватели уволились по собственному желанию. Шесть учителей ушли работать в IT-лицей еще до назначения и.о. директора, двое — уволились в связи с выходом на пенсию. Два учителя ушли по собственному желанию в связи с переездом, и одна из преподавателей перевелась в учебное заведение, расположенное ближе к месту проживания. На их места приняли на работу молодых специалистов, - сказали в пресс-службе городского акимата.
По данным пресс-службы исполнительного органа, в школе все еще ведутся ремонтные работы.
- Капитальный ремонт школы был проведен еще до прихода Гульмиры Отегеновой. В сентябре 2018 года ТОО «БейнеуГаз» обновило линолеумное покрытие классных кабинетов этой школы и до сегодняшнего дня выполняет текущие ремонтные работы (разбитый кафель, плинтусы, дверные ручки и т.д). Места для раздевалок в кабинетах классов не предусмотрены во всех типовых школах города, построенных в советские времена. В ноябре 2018 года отремонтировали трубы в подвальных помещениях школы. Температура в классных кабинетах - 22-24 градуса тепла. В смете ремонтных работ вопрос о покупке школьной мебели не был предусмотрен, поэтому школой в начале этого учебного года было закуплено 80 парт. До конца ноября их поставят в кабинеты физики, химии, английского языка и два кабинета начальных классов, - пояснили в городском акимате.
В пресс-службе рассказали, что проблем с хозяйственными средствами у администрации школы нет. В сентябре, на период первого полугодия, школой было закуплено три тысячи рулонов туалетной бумаги, 25 литров жидкого и 200 брусков хозяйственного мыла, а также 50 баллонов освежителя воздуха.
- Вчера, 18 ноября, в начале четвертого урока родители школьников посетили спортивный зал и раздевалку для мальчиков, где не оказалось туалетной бумаги в уборной. Как пояснила руководитель школы, туалетная бумага закончилась к четвертому уроку, после чего заместитель директора по хозяйственной части обеспечила все туалеты школы нужными хозяйственными средствами (туалетная бумага, мыло), - отметили в акимате Актау.
В учебном заведении, как сообщили в акимате Актау, регулярно проводятся плановые дезинфицирующие работы против насекомых, в том числе и клопов. Дезинсекцию и дератизацию в школе проводили в августе, октябре и ноябре этого года. Дезинфицирующими работами занимался индивидуальный предприниматель (ИП) «Джанаева».
- В конце октября этого года управление контроля качества и безопасности товаров и услуг проверили территорию школы. Фактов нарушения не было выявлено. В школе создана комиссия по проверке наличия клопов. Она будет работать весь учебный год. Помимо этого создана независимая экспертная комиссия среди родителей, которая обследовала учебные кабинеты №2 и №4 (по словам некоторых родителей, клопы были обнаружены в этих кабинетах). Однако клопов не нашли, - заключили в пресс-службе городского акимата.
Актауский городской отдел образования дал поручение руководству школы об устранении нарушений, выявленных во время посещения родителями средней школы №6. В частности, ему было поручено в течение двух дней устранить неполадки в раздевалке для мальчиков (дверь уборной) и соблюдать санитарно-гигиенические требования, соответствующие законодательствам Республики Казахстан.
Напомним, родители учащихся пожаловались на наличие в школе клопов и отсутствие преподавателей. По словам мам и пап школьников, за год работы нового директора из учебного заведения уволились 11 педагогов.
– В данной школе действительно ощущается нехватка педагогических кадров, в том числе и учителей физики. Данный вопрос решен с привлечением учителей по совместительству. Также сейчас появилась возможность привлечения педагогов из других регионов - в связи с решением вопроса о предоставлении общежития. Касательно увольнения учителей в период работы исполняющей обязанности директора Гульмиры Отегеновой, все преподаватели уволились по собственному желанию. Шесть учителей ушли работать в IT-лицей еще до назначения и.о. директора, двое — уволились в связи с выходом на пенсию. Два учителя ушли по собственному желанию в связи с переездом, и одна из преподавателей перевелась в учебное заведение, расположенное ближе к месту проживания. На их места приняли на работу молодых специалистов, - сказали в пресс-службе городского акимата.
По данным пресс-службы исполнительного органа, в школе все еще ведутся ремонтные работы.
- Капитальный ремонт школы был проведен еще до прихода Гульмиры Отегеновой. В сентябре 2018 года ТОО «БейнеуГаз» обновило линолеумное покрытие классных кабинетов этой школы и до сегодняшнего дня выполняет текущие ремонтные работы (разбитый кафель, плинтусы, дверные ручки и т.д). Места для раздевалок в кабинетах классов не предусмотрены во всех типовых школах города, построенных в советские времена. В ноябре 2018 года отремонтировали трубы в подвальных помещениях школы. Температура в классных кабинетах - 22-24 градуса тепла. В смете ремонтных работ вопрос о покупке школьной мебели не был предусмотрен, поэтому школой в начале этого учебного года было закуплено 80 парт. До конца ноября их поставят в кабинеты физики, химии, английского языка и два кабинета начальных классов, - пояснили в городском акимате.
В пресс-службе рассказали, что проблем с хозяйственными средствами у администрации школы нет. В сентябре, на период первого полугодия, школой было закуплено три тысячи рулонов туалетной бумаги, 25 литров жидкого и 200 брусков хозяйственного мыла, а также 50 баллонов освежителя воздуха.
- Вчера, 18 ноября, в начале четвертого урока родители школьников посетили спортивный зал и раздевалку для мальчиков, где не оказалось туалетной бумаги в уборной. Как пояснила руководитель школы, туалетная бумага закончилась к четвертому уроку, после чего заместитель директора по хозяйственной части обеспечила все туалеты школы нужными хозяйственными средствами (туалетная бумага, мыло), - отметили в акимате Актау.
В учебном заведении, как сообщили в акимате Актау, регулярно проводятся плановые дезинфицирующие работы против насекомых, в том числе и клопов. Дезинсекцию и дератизацию в школе проводили в августе, октябре и ноябре этого года. Дезинфицирующими работами занимался индивидуальный предприниматель (ИП) «Джанаева».
- В конце октября этого года управление контроля качества и безопасности товаров и услуг проверили территорию школы. Фактов нарушения не было выявлено. В школе создана комиссия по проверке наличия клопов. Она будет работать весь учебный год. Помимо этого создана независимая экспертная комиссия среди родителей, которая обследовала учебные кабинеты №2 и №4 (по словам некоторых родителей, клопы были обнаружены в этих кабинетах). Однако клопов не нашли, - заключили в пресс-службе городского акимата.
Актауский городской отдел образования дал поручение руководству школы об устранении нарушений, выявленных во время посещения родителями средней школы №6. В частности, ему было поручено в течение двух дней устранить неполадки в раздевалке для мальчиков (дверь уборной) и соблюдать санитарно-гигиенические требования, соответствующие законодательствам Республики Казахстан.
Напомним, родители учащихся пожаловались на наличие в школе клопов и отсутствие преподавателей. По словам мам и пап школьников, за год работы нового директора из учебного заведения уволились 11 педагогов.