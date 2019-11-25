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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 1496

Общественные слушания по повышению тарифов ТОО «МАЭК-Казатомпром» пройдут в Актау

Слушания пройдут 25 ноября в 19:00 часов в областном научно-методическом центре (ДК «Дружба») в 1 микрорайоне. Об этом сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото из открытых источников
Проект повышения тарифов ранее представляло руководство энергокомбината.

- С 2015 года тарифы были убыточны для нашего предприятия. Уполномоченный орган занизил нам тариф на 60 процентов. Из-за этого каждый год энергокомбинат несёт убытки, в среднем, около 3 миллиардов тенге в год. Мы не можем работать в убыток и доводить предприятие до плачевного состояния, – рассказал на предыдущих слушаниях Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Общественные слушания по повышению тарифов ТОО «МАЭК-Казатомпром» пройдут в Актау


Как зявляло руководство энергокомбината повысить тариф на тепловую энергию планируется на 63 процента, с 2 419,87 до 3 940,2 тенге. Стоимость питьевой воды вырастет на 35 процентов, с 179,03 до 241,7 тенге. Техническая вода горожанам будет обходиться по 150,76 тенге за один кубометр. Цена его возрастёт на 174 процента, с 54,94 до 150,76 тенге. Стоимость горячей воды поднимется с 93,99 до 134,55 тенге. Жители Актау заявляли, что выражают протест и в случае утверждения тарифа антимонопольным ведомством намерены выйти на митинг.

Ранее общественники требовали признать слушания недействительными, так как прошли они в будний день, в рабочее время, и присутствовать на них смогли лишь заинтересованные лица.

- Бывший аким Мангистауской области Ералы Тугжанов на личной встрече нам обещал, что повышать тарифы не будут, и это будет строго контролироваться, но ушёл Тугжанов, и его обещания - вместе с ним, - отметил Мухтар Умбетов, правозащитник.



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Комментарии ( 7 )

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  • 490
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:01
Готов идти на митинг! На организованный
Законный митинг Людей!
Маякните, когда и где будет проходить!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 12:46
Опять этот "наборцифр" :)
Скорее всего такого тарифа как 93,99 за гор.воду вообще не существует, хоть с ТВС считай, хоть с НДС...
Кто там возмущался, что слушания проводят в рабочее время? Вот теперь в 19:00, идите, кто собирался uhmylka , как будто это на что-то повлияет...
 
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  • Neo_423
  • Ну Ну
 490 (Посетители) Сегодня, 12:44
Все познается в сравнение. Сравним тарифы на ЖКХ Астаны и Актау.Электроэнергия в Астане-11,56 тенге в Актау-17.35. Вода канализации в Астане-25.6 за куб а в Актау-60.54 тенге. Питьевая вода в Астане-41.6 тенге за куб, в Актау питьевая стоит-224 тенге, а техническая вода отпускается по 104.9 тенге(все тарифы с учетом НДС ) Хватит грабить нас!!! Надо снижать тарифы а вы хотите их поднимать!Все приходите на слушание и предупредите своих знакомых! Надо остановить этот беспредел!
 
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  • 490
  • Галина63
  • leo529
 Око (Посетители) Сегодня, 12:07
pronina1976,
Голову морочат. Чистые тарифы пишут без учета ТВС и НДС.

всё вижу
 
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  • Neo_423
 pronina1976 (Посетители) Сегодня, 11:56
Откуда они эти расценки взяли? У меня в октябрьской жировке стоимость горячей воды указана - 378.93 тг/м3
 
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  • 490
  • Neo_423
 XLG (Посетители) Сегодня, 11:30
Какие молодцы, заранее сообщили о встрече. А почему бы не в 18.30 сообщить?

Иван,
я тоже не понимаю откуда у них такие тарифы. у меня намного больше тарифы в жировках.
 
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  • Тюхман87
  • pronina1976
  • Qwerty567
  • Neo_423
 Иван (Посетители) Сегодня, 11:07
Повысить тариф руководство энергокомбината планирует на 63 процента, с 2 419,87 до 3 940,2 тенге. Стоимость питьевой воды вырастет на 35 процентов, с 179,03 до 241,7 тенге. Техническая вода горожанам будет обходиться по 150,76 тенге за один кубометр. Цена его возрастёт на 174 процента, с 54,94 до 150,76 тенге. Стоимость горячей воды поднимется с 93,99 до 134,55 тенге.
Где они взяли такой тариф_Вот смотрю жировку-пит вода-223.87 тех вода-104.90 гор вода-337.75 look Что зааа? bazar
 
 

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