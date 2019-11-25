Общественные слушания по повышению тарифов ТОО «МАЭК-Казатомпром» пройдут в Актау

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Проект повышения тарифов ранее представляло руководство энергокомбината.
- С 2015 года тарифы были убыточны для нашего предприятия. Уполномоченный орган занизил нам тариф на 60 процентов. Из-за этого каждый год энергокомбинат несёт убытки, в среднем, около 3 миллиардов тенге в год. Мы не можем работать в убыток и доводить предприятие до плачевного состояния, – рассказал на предыдущих слушаниях Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Как зявляло руководство энергокомбината повысить тариф на тепловую энергию планируется на 63 процента, с 2 419,87 до 3 940,2 тенге. Стоимость питьевой воды вырастет на 35 процентов, с 179,03 до 241,7 тенге. Техническая вода горожанам будет обходиться по 150,76 тенге за один кубометр. Цена его возрастёт на 174 процента, с 54,94 до 150,76 тенге. Стоимость горячей воды поднимется с 93,99 до 134,55 тенге. Жители Актау заявляли, что выражают протест и в случае утверждения тарифа антимонопольным ведомством намерены выйти на митинг.
Ранее общественники требовали признать слушания недействительными, так как прошли они в будний день, в рабочее время, и присутствовать на них смогли лишь заинтересованные лица.
- Бывший аким Мангистауской области Ералы Тугжанов на личной встрече нам обещал, что повышать тарифы не будут, и это будет строго контролироваться, но ушёл Тугжанов, и его обещания - вместе с ним, - отметил Мухтар Умбетов, правозащитник.
- С 2015 года тарифы были убыточны для нашего предприятия. Уполномоченный орган занизил нам тариф на 60 процентов. Из-за этого каждый год энергокомбинат несёт убытки, в среднем, около 3 миллиардов тенге в год. Мы не можем работать в убыток и доводить предприятие до плачевного состояния, – рассказал на предыдущих слушаниях Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Как зявляло руководство энергокомбината повысить тариф на тепловую энергию планируется на 63 процента, с 2 419,87 до 3 940,2 тенге. Стоимость питьевой воды вырастет на 35 процентов, с 179,03 до 241,7 тенге. Техническая вода горожанам будет обходиться по 150,76 тенге за один кубометр. Цена его возрастёт на 174 процента, с 54,94 до 150,76 тенге. Стоимость горячей воды поднимется с 93,99 до 134,55 тенге. Жители Актау заявляли, что выражают протест и в случае утверждения тарифа антимонопольным ведомством намерены выйти на митинг.
Ранее общественники требовали признать слушания недействительными, так как прошли они в будний день, в рабочее время, и присутствовать на них смогли лишь заинтересованные лица.
- Бывший аким Мангистауской области Ералы Тугжанов на личной встрече нам обещал, что повышать тарифы не будут, и это будет строго контролироваться, но ушёл Тугжанов, и его обещания - вместе с ним, - отметил Мухтар Умбетов, правозащитник.