Казахстанский морской университет опроверг информацию об отзыве у них лицензии

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Руководство Казахстанского морского университета в Актау отметило, что университет осуществляет свои функции в полном рабочем режиме.
- Лицензия на ведение образовательной деятельности никем не отозвана, университет осуществляет свои функции в полном рабочем режиме, в соответствии с лицензией по 13 направлениям подготовки специалистов бакалавриата и магистратуры, - сообщили в университете.
Напомним, ранее на сайте inbusiness.kz сообщалось, что после исследования ВУЗов на качество предоставляемых образовательных услуг, проведённого Министерством образования совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», сразу три ВУЗа в стране лишены лицензии. В число лишённых вошёл и Казахстанский морской университет в Актау.
- Лицензия на ведение образовательной деятельности никем не отозвана, университет осуществляет свои функции в полном рабочем режиме, в соответствии с лицензией по 13 направлениям подготовки специалистов бакалавриата и магистратуры, - сообщили в университете.
Напомним, ранее на сайте inbusiness.kz сообщалось, что после исследования ВУЗов на качество предоставляемых образовательных услуг, проведённого Министерством образования совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», сразу три ВУЗа в стране лишены лицензии. В число лишённых вошёл и Казахстанский морской университет в Актау.
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