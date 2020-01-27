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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 1182

Подозреваемым в создании ОПГ энергетикам в Актау продлили срок ареста

Меру пресечения в виде ареста продлили до 29 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото из архива
Подозреваемым в создании организованной преступной группировки должностным лицам товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» продлили срок ареста на один месяц.

Такое решение принял специализированный следственный суд Актау 17 января.

Напомним, информация о задержании должностных лиц энергопроизводящей и энергоснабжающих компаний Мангистау появилась в ноябре прошлого года.



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Комментарии ( 2 )

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 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 16:36
Если это ОПГ, то почему от этой прокладки до сих пор приходят счета?
 
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  • kolu411
  • arelav_74
  • Д.Е.Д.
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 Толик (Посетители) Сегодня, 15:01
А для чего вообще этот альянс энерго снаб нужен то? Разве АУЭС раньше не справлялся, все ведь было замечательно, думаю что это ТОО нам ни к чему, можно и ликвидировать и работать по прежней схеме
 
 

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