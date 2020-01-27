Подозреваемым в создании ОПГ энергетикам в Актау продлили срок ареста

Иллюстративное фото из архива
Подозреваемым в создании организованной преступной группировки должностным лицам товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери» продлили срок ареста на один месяц.
Такое решение принял специализированный следственный суд Актау 17 января.
Напомним, информация о задержании должностных лиц энергопроизводящей и энергоснабжающих компаний Мангистау появилась в ноябре прошлого года.
Такое решение принял специализированный следственный суд Актау 17 января.
Напомним, информация о задержании должностных лиц энергопроизводящей и энергоснабжающих компаний Мангистау появилась в ноябре прошлого года.