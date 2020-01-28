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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 529

Владельцы машин с иностранными номерами в Актау высказались против временной регистрации

Более 100 человек пришли к зданию областного акимата, чтобы вновь выразить своё недовольство по поводу иностранных автомобилей.

Скриншот видеоматериала
Встреча автовладельцев состоялась вчера, 27 января. Перед водителями выступил глава региона Серикбай Трумов.

Водители выразили своё несогласие с условиями выдачи специальных жёлтых номеров с числом «18». По их мнению, это «ловушка» государства.

- Все в курсе последних новостей. Всё это - ловушка, капкан. Сейчас они заберут наши номера, техпаспорта, дадут временные, которые действуют год, так за них ещё и платить. Это петля, ни один нормальный человек под это не подпишется. Мы предлагаем легализацию, никто не против платить штрафы и так далее. Моя машина, если всё сделать, как хочет государство — стоит шесть миллионов. Ну, не стоит она столько. Мы будем стоять до последнего, пока кто-нибудь не выйдет и не скажет, что мы можем «завтра» поехать и забрать казахстанские номера, - сказал один из автомобилистов города.

Автовладельцы планируют собраться вновь 31 января.




Напомним, спустя неделю после собрания в парке Акбота 26 января автомобилисты встретились на парковке, напротив посёлка Приморский. После этого они приехали к зданию областного акимата с целью передать своё обращение с подписями.



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Комментарии ( 1 )

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уехавший (Посетители) Сегодня, 14:19
Да гоните этих халявщиков, надоели со свои нытьем, все прекрасно они понимали чем это все обернется в будущем.Прикидываются бедными, настолько бедные,что а не купить ли мне машину!
 
 

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