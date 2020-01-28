Владельцы машин с иностранными номерами в Актау высказались против временной регистрации

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Встреча автовладельцев состоялась вчера, 27 января. Перед водителями выступил глава региона Серикбай Трумов.
Водители выразили своё несогласие с условиями выдачи специальных жёлтых номеров с числом «18». По их мнению, это «ловушка» государства.
- Все в курсе последних новостей. Всё это - ловушка, капкан. Сейчас они заберут наши номера, техпаспорта, дадут временные, которые действуют год, так за них ещё и платить. Это петля, ни один нормальный человек под это не подпишется. Мы предлагаем легализацию, никто не против платить штрафы и так далее. Моя машина, если всё сделать, как хочет государство — стоит шесть миллионов. Ну, не стоит она столько. Мы будем стоять до последнего, пока кто-нибудь не выйдет и не скажет, что мы можем «завтра» поехать и забрать казахстанские номера, - сказал один из автомобилистов города.
Автовладельцы планируют собраться вновь 31 января.
Напомним, спустя неделю после собрания в парке Акбота 26 января автомобилисты встретились на парковке, напротив посёлка Приморский. После этого они приехали к зданию областного акимата с целью передать своё обращение с подписями.
Водители выразили своё несогласие с условиями выдачи специальных жёлтых номеров с числом «18». По их мнению, это «ловушка» государства.
- Все в курсе последних новостей. Всё это - ловушка, капкан. Сейчас они заберут наши номера, техпаспорта, дадут временные, которые действуют год, так за них ещё и платить. Это петля, ни один нормальный человек под это не подпишется. Мы предлагаем легализацию, никто не против платить штрафы и так далее. Моя машина, если всё сделать, как хочет государство — стоит шесть миллионов. Ну, не стоит она столько. Мы будем стоять до последнего, пока кто-нибудь не выйдет и не скажет, что мы можем «завтра» поехать и забрать казахстанские номера, - сказал один из автомобилистов города.
Автовладельцы планируют собраться вновь 31 января.
Напомним, спустя неделю после собрания в парке Акбота 26 января автомобилисты встретились на парковке, напротив посёлка Приморский. После этого они приехали к зданию областного акимата с целью передать своё обращение с подписями.