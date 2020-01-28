Ситуация в Китае глазами жительницы Актау

Фото Азарики Мельник со страницы в социальной сети Instagram
Из-за вируса закрыты такие публичные места, как музеи, Диснейленд. Все жители в масках, но никакой паники. Люди спокойно принимают ситуацию.
Азарика Мельник рассказала, как обстоят дела на сегодняшний день в китайском городе Шанхае.
- Местные не паникуют. В супермаркетах еды достаточно. Единственное, из-за нового года множество мелких супермаркетов закрыто, но рестораны, кафе и крупные торговые центры работают в обычном режиме. Из-за вируса закрыты все публичные места: музеи, Диснейленд и другие, хоть в Шанхае вирус прогрессирует не так остро, как в провинции Хубэй. Люди соблюдают все меры предосторожности. Ходят в масках, стараются выходить реже на улицу, выходят только по необходимости. У меня на работе сократили число работающих сотрудников, мы больше отдыхаем, чем работаем, и чередуем дни между собой в каждом департаменте и на каждой позиции. Как обстоят дела в других компаниях, я не в курсе. Знаю, что школьникам и студентам увеличили каникулы и, соответственно, преподавательскому составу тоже продлили отпуск. Бизнес, конечно, страдает на данный момент очень сильно, - рассказала девушка.
— Вот нашим гражданам, которые живут в провинции Хубэй, действительно, не позавидуешь. В Шанхае обстановка не такая угнетающая, как там. Слежу в социальных сетях за личными аккаунтами ребят, которые транслируют происходящее в Ухане. И надеюсь, что всё это закончится скоро, и все выдохнут спокойно, особенно родственники, переживающие за своих близких, которые сейчас изолированы от всех и справляются с этим сами, - говорит Азарика Мельник.
По словам Азарики, она никогда не сталкивалась с подобной ситуацией, поэтому первые четыре дня относилась абсолютно спокойно. Но наблюдая за новостями, начала понимать, что обстановка начинает удручать.
- Сама ситуация неприятная, потому что болеют и гибнут люди, есть небольшая паника, так как понимаешь, что это невозможно контролировать. Это могло произойти, где угодно, и винить китайцев за их образ жизни не стоит. Конечно, очень неприятно оказаться в такой ситуации, когда ты выходишь на улицу и понимаешь, что можешь заразиться. Не выходить на улицу - очень выматывает и угнетает. Были большие планы посмотреть китайский Новый год, съездить в соседние города на представления, и когда все планы рушатся, это очень удручает. Главное, нужно оставаться разумными и понимать, что здоровье превыше всего, и не быть легкомысленными. Остаётся только ждать, когда всё улучшится, - говорит Азарика.
Азарика отметила, что в Китае наблюдается дефицит масок и антибактериальных гелей.
- Мои коллеги рассказали, что правительство Китая вернуло всех работников фабрик по производству масок с праздничных каникул, чтобы те начали производить их больше, и никакая провинция не оставалась в дефиците. Открыли горячую линию, чтобы сообщать о том, если их начинают продавать с какой-либо накруткой. Сейчас это, увы, актуально - завышать цены на маски и респираторы, - отметила девушка.
По мнению Азарики, главной причиной распространения вируса в стране и за её пределами стал китайский Новый год.
- Первые три дня Нового года очень важны для китайцев, и они проводят их с семьями. Даже в такое время, когда правительство Китая отменило все празднования, они стараются не падать духом и всё равно отметить с роднёй один из важных праздников своей культуры. К сожалению, это и стало главной причиной распространения вируса в стране и за её пределами, - сказала Азарика.
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По последним данным российских СМИ, число жертв коронавируса нового типа в Китае превысило 100 человек: за минувшие сутки там скончались 26 пациентов. За этот период число заболевших выросло до 4 515 человек, почти у 7 000 также подозревают коронавирус. Справиться с болезнью удалось 60 жителям Китая — они уже выписаны из больниц.
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Азарика Мельник рассказала, как обстоят дела на сегодняшний день в китайском городе Шанхае.
- Местные не паникуют. В супермаркетах еды достаточно. Единственное, из-за нового года множество мелких супермаркетов закрыто, но рестораны, кафе и крупные торговые центры работают в обычном режиме. Из-за вируса закрыты все публичные места: музеи, Диснейленд и другие, хоть в Шанхае вирус прогрессирует не так остро, как в провинции Хубэй. Люди соблюдают все меры предосторожности. Ходят в масках, стараются выходить реже на улицу, выходят только по необходимости. У меня на работе сократили число работающих сотрудников, мы больше отдыхаем, чем работаем, и чередуем дни между собой в каждом департаменте и на каждой позиции. Как обстоят дела в других компаниях, я не в курсе. Знаю, что школьникам и студентам увеличили каникулы и, соответственно, преподавательскому составу тоже продлили отпуск. Бизнес, конечно, страдает на данный момент очень сильно, - рассказала девушка.
— Вот нашим гражданам, которые живут в провинции Хубэй, действительно, не позавидуешь. В Шанхае обстановка не такая угнетающая, как там. Слежу в социальных сетях за личными аккаунтами ребят, которые транслируют происходящее в Ухане. И надеюсь, что всё это закончится скоро, и все выдохнут спокойно, особенно родственники, переживающие за своих близких, которые сейчас изолированы от всех и справляются с этим сами, - говорит Азарика Мельник.
По словам Азарики, она никогда не сталкивалась с подобной ситуацией, поэтому первые четыре дня относилась абсолютно спокойно. Но наблюдая за новостями, начала понимать, что обстановка начинает удручать.
- Сама ситуация неприятная, потому что болеют и гибнут люди, есть небольшая паника, так как понимаешь, что это невозможно контролировать. Это могло произойти, где угодно, и винить китайцев за их образ жизни не стоит. Конечно, очень неприятно оказаться в такой ситуации, когда ты выходишь на улицу и понимаешь, что можешь заразиться. Не выходить на улицу - очень выматывает и угнетает. Были большие планы посмотреть китайский Новый год, съездить в соседние города на представления, и когда все планы рушатся, это очень удручает. Главное, нужно оставаться разумными и понимать, что здоровье превыше всего, и не быть легкомысленными. Остаётся только ждать, когда всё улучшится, - говорит Азарика.
Азарика отметила, что в Китае наблюдается дефицит масок и антибактериальных гелей.
- Мои коллеги рассказали, что правительство Китая вернуло всех работников фабрик по производству масок с праздничных каникул, чтобы те начали производить их больше, и никакая провинция не оставалась в дефиците. Открыли горячую линию, чтобы сообщать о том, если их начинают продавать с какой-либо накруткой. Сейчас это, увы, актуально - завышать цены на маски и респираторы, - отметила девушка.
По мнению Азарики, главной причиной распространения вируса в стране и за её пределами стал китайский Новый год.
- Первые три дня Нового года очень важны для китайцев, и они проводят их с семьями. Даже в такое время, когда правительство Китая отменило все празднования, они стараются не падать духом и всё равно отметить с роднёй один из важных праздников своей культуры. К сожалению, это и стало главной причиной распространения вируса в стране и за её пределами, - сказала Азарика.
Жительница Актау ежедневно на своей странице в социальной сети Instagram выкладывает последние новости, связанные с коронавирусом.
По последним данным российских СМИ, число жертв коронавируса нового типа в Китае превысило 100 человек: за минувшие сутки там скончались 26 пациентов. За этот период число заболевших выросло до 4 515 человек, почти у 7 000 также подозревают коронавирус. Справиться с болезнью удалось 60 жителям Китая — они уже выписаны из больниц.
Ранее в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау рассказали, как Актау защищается от китайского коронавируса?
В Мангистауской области врачи готовы ко всем непредвиденным ситуациям, связанным с коронавирусом.