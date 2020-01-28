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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 1131

Подозрение на коронавирус: В Актау отработали действия при обнаружении опасной инфекции

Сегодня, 28 января, с целью проведения профилактических мер при заражении коронавирусной инфекцией среди населения и предупреждения распространения заболевания проведены учебные мероприятия на базе медицинского центра «ЯСИН». Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства.
Жители 12 микрорайона Актау сегодня, 28 января, перепугались не на шутку, увидев врачей в скафандрах.



В управлении здравоохранения Мангистауской области пояснили, что это всего лишь учения, и горожанам ничего не угрожает.

Подозрение на коронавирус: В Актау отработали действия при обнаружении опасной инфекции


- В учениях были задействованы бригады Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, медцентра «ЯСИН» и областной инфекционной больницы. Работниками Скорой медицинской помощи отработана тактика транспортировки и госпитализации больных в инфекционный стационар, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозрение на коронавирус: В Актау отработали действия при обнаружении опасной инфекции


Подозрение на коронавирус: В Актау отработали действия при обнаружении опасной инфекции


Подозрение на коронавирус: В Актау отработали действия при обнаружении опасной инфекции


Напомним, ранее во время брифинга на площадке регионального центра общественных коммуникаций руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Ануар Сагимбаев сообщил, что в случае эпидемии медики готовы провести мероприятия по вводу дополнительных помещений для оказания помощи больным с опасным вирусом.

К работе будут подключены резервные медицинские организации. На базе инфекционного отделения областной больницы имеются шесть боксированных палат, готовых к принятию больных с новым видом пневмонии. Также в медучреждении есть транспортный бокс (биобаг), который представляет собой оранжевый полиэтиленовый пакет с носилками, он полностью закрывается на замок.

Медицинские работники оснащены защитными биологическими костюмами, у которых имеются специальные фильтры, через них проходит весь вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Есть также одноразовые защитные костюмы. На особый режим переведены работники скорой помощи, в том числе фельдшеры, водители, готовые к специальному приему и последующей обработке санитарного транспорта.

Кроме того, представители облздрава порекомендовали жителям региона не посещать места массового скопления людей, носить и часто менять медицинские маски, поменьше ходить в гости, особенно с грудными детьми, и чаще бывать на свежем воздухе, своевременно обращаться к врачам.



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Комментарии ( 1 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 20:14
Это и есть готовность? Почему только у двоих химкостюм, а остальные бродят в обычных марлевых масках? Где полное отцепление территории и обработка спецхимсредствами близлежащей территории? Кроме того, территория не ограждена лентами или металлическими ограждениями. Всего одна единица автоспецтехники и два носильщика. А ведь надо не только больного изолировать и всех, кто был рядом с ним в тот момент. Где бригада по чистке помещении, в котором находился больной? Где бригада с тепловизорами, которая должна весь дом или здание, в котором находился больной, проверить всех людей? Господа руководители здравоохранения и чиновники, после таких учении, возникает вопрос о соответствии занимаемой вами должности. Это очень серьезная ситуация! В Китае поставили на карантин весь город, с населением в 12 миллионов!!! человек из-за более 2000 человек зараженных. В этом городе вокруг окопаны траншеи и оцеплены военными. ЛЕКАРСТВО ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ ЕЩЕ НЕТ! А эту заразу признали самой непредсказуемой и особо мутирующих из всех зараз,которой нам известно.
 
 

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