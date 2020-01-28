Подозрение на коронавирус: В Актау отработали действия при обнаружении опасной инфекции

Фото пресс-службы ведомства.
Жители 12 микрорайона Актау сегодня, 28 января, перепугались не на шутку, увидев врачей в скафандрах.
В управлении здравоохранения Мангистауской области пояснили, что это всего лишь учения, и горожанам ничего не угрожает.
- В учениях были задействованы бригады Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, медцентра «ЯСИН» и областной инфекционной больницы. Работниками Скорой медицинской помощи отработана тактика транспортировки и госпитализации больных в инфекционный стационар, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее во время брифинга на площадке регионального центра общественных коммуникаций руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Ануар Сагимбаев сообщил, что в случае эпидемии медики готовы провести мероприятия по вводу дополнительных помещений для оказания помощи больным с опасным вирусом.
К работе будут подключены резервные медицинские организации. На базе инфекционного отделения областной больницы имеются шесть боксированных палат, готовых к принятию больных с новым видом пневмонии. Также в медучреждении есть транспортный бокс (биобаг), который представляет собой оранжевый полиэтиленовый пакет с носилками, он полностью закрывается на замок.
Медицинские работники оснащены защитными биологическими костюмами, у которых имеются специальные фильтры, через них проходит весь вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Есть также одноразовые защитные костюмы. На особый режим переведены работники скорой помощи, в том числе фельдшеры, водители, готовые к специальному приему и последующей обработке санитарного транспорта.
Кроме того, представители облздрава порекомендовали жителям региона не посещать места массового скопления людей, носить и часто менять медицинские маски, поменьше ходить в гости, особенно с грудными детьми, и чаще бывать на свежем воздухе, своевременно обращаться к врачам.
В управлении здравоохранения Мангистауской области пояснили, что это всего лишь учения, и горожанам ничего не угрожает.
- В учениях были задействованы бригады Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, медцентра «ЯСИН» и областной инфекционной больницы. Работниками Скорой медицинской помощи отработана тактика транспортировки и госпитализации больных в инфекционный стационар, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее во время брифинга на площадке регионального центра общественных коммуникаций руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Ануар Сагимбаев сообщил, что в случае эпидемии медики готовы провести мероприятия по вводу дополнительных помещений для оказания помощи больным с опасным вирусом.
К работе будут подключены резервные медицинские организации. На базе инфекционного отделения областной больницы имеются шесть боксированных палат, готовых к принятию больных с новым видом пневмонии. Также в медучреждении есть транспортный бокс (биобаг), который представляет собой оранжевый полиэтиленовый пакет с носилками, он полностью закрывается на замок.
Медицинские работники оснащены защитными биологическими костюмами, у которых имеются специальные фильтры, через них проходит весь вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Есть также одноразовые защитные костюмы. На особый режим переведены работники скорой помощи, в том числе фельдшеры, водители, готовые к специальному приему и последующей обработке санитарного транспорта.
Кроме того, представители облздрава порекомендовали жителям региона не посещать места массового скопления людей, носить и часто менять медицинские маски, поменьше ходить в гости, особенно с грудными детьми, и чаще бывать на свежем воздухе, своевременно обращаться к врачам.