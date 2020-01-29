Максат Ибагаров: Более шести тысяч жанаозенцев устроили на работу

Иллюстративное фото с сайта okiseleva.blockspot.ru
Более чем из шести тысяч жителей Жанаозена на постоянную работу устроены 4596 человек, направлены на общественную деятельность — 1443 человека, на социальные рабочие места — 230 человек и на молодежную практику — 272 человека.
- Это на 1169 трудоустроенных больше, чем в прошлом году. Кроме того, в 2020 году в городе планируется создать еще 4725 рабочих мест. За счет средств АО «Озенмунайгаз» в государственном коммунальном предприятии (ГКП) «Озенинвест» создано дополнительно 350 новых рабочих мест, куда трудоустроены состоящие на учете по безработице граждане. Основное направление их деятельности – это благоустройство города, спорт, благоустройство и содержание детских игровых площадок и парков, - сказал Максат Ибагаров.
Глава Жанаозена отметил, что в настоящее время численность населения города составляет 153,7 тысячи человек. Из них 81,4 тысячи человек проживают в городе, 72,3 тысячи - в сельской местности.
По первому направлению «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» на краткосрочное профессиональное обучение направлено 144 человека.
- Завершили обучение 115 человек. Из них 78 человек трудоустроены на постоянную работу. Прошли обучение основам предпринимательства и получили сертификаты по проектам «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер» 680 человек. Еще 150 человек получили безвозмездные гранты, 17 человек - кредиты. В рамках программы «Нур-капитал» одобрено 70 проектов на 1,4 миллиарда тенге, за счет которых в Жанаозене будет создано свыше 600 новых рабочих мест, - подытожил Максат Ибагаров.
Напомним, в феврале прошлого года в Сети опубликовали видеоролик, на котором жители Жанаозена просят главу государства обратить внимание на ситуацию с безработицей молодежи в городе нефтяников. В обращении, записанном молодежью Жанаозена, говорилось, что работать молодые люди хотят в нефтяной сфере и зарабатывать от 150 тысяч тенге.
Год спустя, в январе этого года, жители Жанаозена собрались у здания городского акимата с требованием разъяснить им ситуацию по безработице. К собравшимся вышли аким города Максат Ибагаров и заместитель прокурора города Кожа Агишанов.
- Это на 1169 трудоустроенных больше, чем в прошлом году. Кроме того, в 2020 году в городе планируется создать еще 4725 рабочих мест. За счет средств АО «Озенмунайгаз» в государственном коммунальном предприятии (ГКП) «Озенинвест» создано дополнительно 350 новых рабочих мест, куда трудоустроены состоящие на учете по безработице граждане. Основное направление их деятельности – это благоустройство города, спорт, благоустройство и содержание детских игровых площадок и парков, - сказал Максат Ибагаров.
Глава Жанаозена отметил, что в настоящее время численность населения города составляет 153,7 тысячи человек. Из них 81,4 тысячи человек проживают в городе, 72,3 тысячи - в сельской местности.
По первому направлению «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» на краткосрочное профессиональное обучение направлено 144 человека.
- Завершили обучение 115 человек. Из них 78 человек трудоустроены на постоянную работу. Прошли обучение основам предпринимательства и получили сертификаты по проектам «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер» 680 человек. Еще 150 человек получили безвозмездные гранты, 17 человек - кредиты. В рамках программы «Нур-капитал» одобрено 70 проектов на 1,4 миллиарда тенге, за счет которых в Жанаозене будет создано свыше 600 новых рабочих мест, - подытожил Максат Ибагаров.
Напомним, в феврале прошлого года в Сети опубликовали видеоролик, на котором жители Жанаозена просят главу государства обратить внимание на ситуацию с безработицей молодежи в городе нефтяников. В обращении, записанном молодежью Жанаозена, говорилось, что работать молодые люди хотят в нефтяной сфере и зарабатывать от 150 тысяч тенге.
Год спустя, в январе этого года, жители Жанаозена собрались у здания городского акимата с требованием разъяснить им ситуацию по безработице. К собравшимся вышли аким города Максат Ибагаров и заместитель прокурора города Кожа Агишанов.
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