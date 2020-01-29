Коронавирус: Врачи Мангистау призвали население области не поддаваться панике

Фото из социальных сетей
В социальных сетях передают информацию и фотографии из инфекционного отделения Мангистауской областной больницы. На кадрах видно людей в масках и специальных костюмах.
В управлении здравоохранения разъяснили данную ситуацию.
- Это фото с учений в клинике «ЯСИН» в 12 микрорайоне, которые прошли 28 января. В инфекционной больнице ничего подобного не было. Как сообщалось ранее, в учениях были задействованы бригады Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, медцентра «ЯСИН» и областной инфекционной больницы. Работниками «Скорой» была отработана тактика транспортировки и госпитализации больных в инфекционный стационар. Информация о наличии зараженного коронавирусом человека в Мангистауской области считается ложной, - пояснили в управлении здравоохранения.
Напомним, в Актау отработали действия при обнаружении опасной инфекции. Вчера, 28 января, с целью проведения профилактических мер при заражении коронавирусной инфекцией среди населения и предупреждения распространения заболевания проведены учебные мероприятия на базе медицинского центра «ЯСИН».
В управлении здравоохранения разъяснили данную ситуацию.
- Это фото с учений в клинике «ЯСИН» в 12 микрорайоне, которые прошли 28 января. В инфекционной больнице ничего подобного не было. Как сообщалось ранее, в учениях были задействованы бригады Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, медцентра «ЯСИН» и областной инфекционной больницы. Работниками «Скорой» была отработана тактика транспортировки и госпитализации больных в инфекционный стационар. Информация о наличии зараженного коронавирусом человека в Мангистауской области считается ложной, - пояснили в управлении здравоохранения.
Напомним, в Актау отработали действия при обнаружении опасной инфекции. Вчера, 28 января, с целью проведения профилактических мер при заражении коронавирусной инфекцией среди населения и предупреждения распространения заболевания проведены учебные мероприятия на базе медицинского центра «ЯСИН».
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