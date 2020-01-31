Назначен новый начальник департамента полиции Мангистауской области

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Нового начальника департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.
Жанарбек Бактыбаев родился в 1963 году. В органах внутренних дел работает с 1983 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате МВД, а также в департаментах полиции Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей.
Напомним, что экс-глава полиции Мангистау, полковник полиции Канат Таймерденов возглавил департамент в Алматы.
Жанарбек Бактыбаев родился в 1963 году. В органах внутренних дел работает с 1983 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате МВД, а также в департаментах полиции Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей.
Напомним, что экс-глава полиции Мангистау, полковник полиции Канат Таймерденов возглавил департамент в Алматы.
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