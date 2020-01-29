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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 783

Экс-глава полиции Мангистау возглавил департамент в Алматы

Новым начальником департамента полиции Алматы стал полковник Канат Таймерденов, ранее занимавший аналогичную должность в Мангистауской области. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

Фото из архива Lada.kz
Канат Таймерденов, как сообщает Tengrinews.kz, был назначен начальником департамента полиции Алматы сегодня, 29 января.

Канат Таймерденов родился в 1974 году в Алматинской области.

Имеет высшее юридическое образование.

Трудовую деятельность начал в 1995 году оперуполномоченным 2-го отделения отдела уголовного розыска (ОУР) управления внутренних дел (УВД) Каскеленского района Алматинской области.

В разные годы был начальником отдела по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УВД Алматинской области, заместителем начальника УБОП департамента внутренних дел (ДВД) Алматы, начальником УВД Жетысуского района ДВД Алматы, первым заместителем начальника ДВД Алматы.

Женат, воспитывает пятерых детей.

До назначения начальником департамента полиции Мангистауской области занимал должность первого заместителя начальника ДВД Алматы.

Напомним, в декабре 2017 года Канат Таймерденов был назначен начальником ДВД Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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Kompot (Посетители) Сегодня, 18:26
Лада, а когда он стал Экс? Кто новый начальник в ДП у нас?
 
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СаМ (Посетители) Сегодня, 18:17
Наша область для них как провинция, как захолустье пользуется в качестве карьерного трамплина и финансового источника, попользовался и выбросил.
 
-4
  • Vladimir_aktau
  • СаМ
  • Kuba Zhanibekov 308
  • Нурекен
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Актау362 (Посетители) Сегодня, 17:37
Как только грамотный руководитель у нас появляется,так сразу его переводят куда подальше от нас.
 
 

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