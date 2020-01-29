Экс-глава полиции Мангистау возглавил департамент в Алматы

Фото из архива Lada.kz
Канат Таймерденов, как сообщает Tengrinews.kz, был назначен начальником департамента полиции Алматы сегодня, 29 января.
Канат Таймерденов родился в 1974 году в Алматинской области.
Имеет высшее юридическое образование.
Трудовую деятельность начал в 1995 году оперуполномоченным 2-го отделения отдела уголовного розыска (ОУР) управления внутренних дел (УВД) Каскеленского района Алматинской области.
В разные годы был начальником отдела по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УВД Алматинской области, заместителем начальника УБОП департамента внутренних дел (ДВД) Алматы, начальником УВД Жетысуского района ДВД Алматы, первым заместителем начальника ДВД Алматы.
Женат, воспитывает пятерых детей.
До назначения начальником департамента полиции Мангистауской области занимал должность первого заместителя начальника ДВД Алматы.
Напомним, в декабре 2017 года Канат Таймерденов был назначен начальником ДВД Мангистауской области.
Канат Таймерденов родился в 1974 году в Алматинской области.
Имеет высшее юридическое образование.
Трудовую деятельность начал в 1995 году оперуполномоченным 2-го отделения отдела уголовного розыска (ОУР) управления внутренних дел (УВД) Каскеленского района Алматинской области.
В разные годы был начальником отдела по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УВД Алматинской области, заместителем начальника УБОП департамента внутренних дел (ДВД) Алматы, начальником УВД Жетысуского района ДВД Алматы, первым заместителем начальника ДВД Алматы.
Женат, воспитывает пятерых детей.
До назначения начальником департамента полиции Мангистауской области занимал должность первого заместителя начальника ДВД Алматы.
Напомним, в декабре 2017 года Канат Таймерденов был назначен начальником ДВД Мангистауской области.