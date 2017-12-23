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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:56

Просмотров: 5638

Назначен новый начальник ДВД Мангистауской области

Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото time.kz
22 декабря 2017 года приказом министра внутренних дел на должность начальника ДВД Мангистауской области назначен полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович.

Первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов представил личному составу нового начальника ДВД области.
Канат Таймерденов родился в 1974 году в Алматинской области. Ранее занимал должность первого заместителя начальника ДВД Алматы.

Назначен новый начальник ДВД Мангистауской области


Кайрат Дальбеков, занимавший должность руководителя ДВД Мангистауской области с 2013 года, возглавил ДВД Южно-Казахстанской области.

До него, с 2012 по 2013 годы, ДВД Мангистауской области возглавлял генерал-майор Меирхан Жаманбаев. На должность руководителя его назначили после ухода Аманжола Кабылова, который возглавлял ДВД Мангистау с 2009 года. В 2016 году полковника полиции назначили руководителем ДВД на транспорте.


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Комментарии ( 2 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 11:19
А сколько в эти дни было отправок гонцов с приветами и подарками чтобы заметили и назначили? Сколько людей обивали пороги в высокопоставленные кабинеты? И все в пустую. Вай вай вай football
 
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  • nadiuna
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 11:14
К бюджетным средствам доступ есть у Каната?
 
 

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