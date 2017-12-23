Назначен новый начальник ДВД Мангистауской области

Первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов представил личному составу нового начальника ДВД области.
Канат Таймерденов родился в 1974 году в Алматинской области. Ранее занимал должность первого заместителя начальника ДВД Алматы.
Кайрат Дальбеков, занимавший должность руководителя ДВД Мангистауской области с 2013 года, возглавил ДВД Южно-Казахстанской области.
До него, с 2012 по 2013 годы, ДВД Мангистауской области возглавлял генерал-майор Меирхан Жаманбаев. На должность руководителя его назначили после ухода Аманжола Кабылова, который возглавлял ДВД Мангистау с 2009 года. В 2016 году полковника полиции назначили руководителем ДВД на транспорте.