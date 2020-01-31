«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 31 Января
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.02 KZT
  • €1 = 417.98 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 1254

Временная регистрация авто из стран ЕАЭС: СпецЦОН Актау в феврале будет работать без выходных

По воскресеньям специалисты спецЦОНа будут оформлять только временную регистрацию авто из стран ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте kolesa.kz.

Фото из архива
На сайте kolesa.kz сообщается, что в феврале все спецЦОНы в Казахстане будут работать без выходных. Это делается для того, чтобы казахстанцы, ездящие на машинах, подлежащих временной регистрации, успели пройти все необходимые процедуры в месячный срок.

- Режим работы спецЦОНа с 1 по 29 февраля сохранится прежний — с 9:00 до 20:00, но добавится дополнительный день — воскресенье, когда в специализированных центрах обслуживания станут оформлять только временную регистрацию машин из стран ЕАЭС. Другие услуги (выдача в/у, регистрация и перерегистрация казахстанских авто) оказывать не будут, - говорится в сообщении пресс-службы «Правительство для граждан».

Напомним, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил полицейским временно зарегистрировать на год автомобили, ввезенные казахстанцами из Армении, России, Кыргызстана и Беларуси.

МВД решило присваивать таким машинам желтые номера c 18 регионом. Для временной регистрации нужно сразу же уплатить сбор за первичную постановку на учет. А утильсбор и разницу в растаможке (если таковая имеется) можно внести в госказну в течение года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика