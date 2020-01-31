Временная регистрация авто из стран ЕАЭС: СпецЦОН Актау в феврале будет работать без выходных

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На сайте kolesa.kz сообщается, что в феврале все спецЦОНы в Казахстане будут работать без выходных. Это делается для того, чтобы казахстанцы, ездящие на машинах, подлежащих временной регистрации, успели пройти все необходимые процедуры в месячный срок.
- Режим работы спецЦОНа с 1 по 29 февраля сохранится прежний — с 9:00 до 20:00, но добавится дополнительный день — воскресенье, когда в специализированных центрах обслуживания станут оформлять только временную регистрацию машин из стран ЕАЭС. Другие услуги (выдача в/у, регистрация и перерегистрация казахстанских авто) оказывать не будут, - говорится в сообщении пресс-службы «Правительство для граждан».
Напомним, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил полицейским временно зарегистрировать на год автомобили, ввезенные казахстанцами из Армении, России, Кыргызстана и Беларуси.
МВД решило присваивать таким машинам желтые номера c 18 регионом. Для временной регистрации нужно сразу же уплатить сбор за первичную постановку на учет. А утильсбор и разницу в растаможке (если таковая имеется) можно внести в госказну в течение года.
- Режим работы спецЦОНа с 1 по 29 февраля сохранится прежний — с 9:00 до 20:00, но добавится дополнительный день — воскресенье, когда в специализированных центрах обслуживания станут оформлять только временную регистрацию машин из стран ЕАЭС. Другие услуги (выдача в/у, регистрация и перерегистрация казахстанских авто) оказывать не будут, - говорится в сообщении пресс-службы «Правительство для граждан».
Напомним, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил полицейским временно зарегистрировать на год автомобили, ввезенные казахстанцами из Армении, России, Кыргызстана и Беларуси.
МВД решило присваивать таким машинам желтые номера c 18 регионом. Для временной регистрации нужно сразу же уплатить сбор за первичную постановку на учет. А утильсбор и разницу в растаможке (если таковая имеется) можно внести в госказну в течение года.
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