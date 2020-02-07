В Мангистау выявили ДНК свинины в говяжьей тушенке и кишечную палочку в твороге

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В январе текущего года специалисты взяли пробы продукции в 22 торговых точках со 184 образцов продуктов питания. Лабораторные исследования показали несоответствие в 17 видах товаров.



- Из 20 проб мяса и мясной продукции в четырех выявлены нарушения требований. В продуктах, реализуемых магазином «Лидер» (ТОО «Идеал Маркет») в 1 микрорайоне Актау, обнаружена ДНК свинины. Это «Сосиски с говядиной» Саратовского комбината «Агротек», «Тушенка кусковая говяжья» АО «Орелпродукт» (Московская область), «Тушеное стерильное говяжье мясо высшего сорта» Курганского мясного комбината (Москва). Нарушения выявлены также в четырех из 24 видов молока и молочной продукции. В двух видах сладкого творога с изюмом, производимого Актауским ТОО «Millina Food Production Company Ltd», выявлены бактерии группы кишечных палочек. Во время внеплановой проверки на молочном заводе снято с производства 240 кг некачественной продукции, ответственные лица оштрафованы на сумму 304 865 тенге, - прокомментировали в пресс-службе департамента.



В жанаозенских магазинах «Аян» и «Дарья» выявлена реализация просроченной полукопченой колбасы «Варшавская» и шестипроцентного молока «Петропавловское».



Нарушения не выявлены в 13 пробах, взятых с образцов детских игрушек.



- По итогам мониторинга выдано три предписания, по результатам внеплановой проверки возбуждено одно административное дело, - отметили в пресс-службе департамента.