Пациенты отделения онкологии Мангистау вынуждены лежать на кусках ДСП вместо матрацев

Фото и видео пациентки

По словам одной из пациенток, не все кровати оснащены матрацами.



- Большинство кроватей в плачевном состоянии, я не скажу, что все, но многие. Я уже привыкла, что они жесткие, но сегодня я села на одну из кроватей и провалилась. Две доски просто разъехались. У женщины на соседней койке такая же кровать. Справедливости ради стоит отметить, что сами палаты чистые, ремонт хороший, персонал отличный, но вот кровати, конечно, кошмар. За несколько месяцев, в силу обстоятельств, я побывала в нескольких клиниках, но такое только у нас, – рассказала пациентка.







В самой больнице проблему не отрицают.



- Да, действительно, у нас есть палата, в которой стоят такие кровати, но ее мы используем крайне редко, только в тех случаях, когда много пациентов. В палатах у нас стандартные кровати с матрацами. Покупать новые койки нецелесообразно, так как скоро мы переезжаем в новое здание, и там уже в достаточном количестве койки распределены, – сообщила Салтанат Маштакова, заведующая отделением химиотерапии Мангистауского онкодиспансера.