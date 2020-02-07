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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 1160

Пациенты отделения онкологии Мангистау вынуждены лежать на кусках ДСП вместо матрацев

Пациенты пожаловались на условия пребывания сразу в трех отделениях: паллиативном, онкологическом и химиотерапевтическом при Мангистауской областной больнице. Люди получают лечение, лежа на кусках ДСП (древесно-стружечных плит).

Фото и видео пациентки
По словам одной из пациенток, не все кровати оснащены матрацами.

- Большинство кроватей в плачевном состоянии, я не скажу, что все, но многие. Я уже привыкла, что они жесткие, но сегодня я села на одну из кроватей и провалилась. Две доски просто разъехались. У женщины на соседней койке такая же кровать. Справедливости ради стоит отметить, что сами палаты чистые, ремонт хороший, персонал отличный, но вот кровати, конечно, кошмар. За несколько месяцев, в силу обстоятельств, я побывала в нескольких клиниках, но такое только у нас, – рассказала пациентка.



В самой больнице проблему не отрицают.

- Да, действительно, у нас есть палата, в которой стоят такие кровати, но ее мы используем крайне редко, только в тех случаях, когда много пациентов. В палатах у нас стандартные кровати с матрацами. Покупать новые койки нецелесообразно, так как скоро мы переезжаем в новое здание, и там уже в достаточном количестве койки распределены, – сообщила Салтанат Маштакова, заведующая отделением химиотерапии Мангистауского онкодиспансера.



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Комментарии ( 5 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 14:12
?
(
на фото ДСП а не фанера! (
lol
 
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Arabic_Nights (Посетители) Сегодня, 14:02
Да что уже что то говорить, или писать. Просто сил нет уже, пусть делают, что хотят. Каждому воздастся по заслугам.
 
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  • kazakhstan362
 motor (Посетители) Сегодня, 13:40
В лаборатории облонкодиспансера многих анализов не делают, отправляют на платные или по месту приклепления, но и там их не делают или отговариваются отсутствием договоров с Олимп или Инвиво. Вообщем так, а на самом деле в РК онкобольных лечить должны бесплатно, по крайней мере так отчитываться чинуши.
 
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  • motor
  • Кнопочка
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 13:28
У нас много людей болеют раком, власть должен обратить внимание на на это. Мангистау и Атырау на первом месте по онкологии...
 
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  • motor
  • Барабашка
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  • Кая Снегова
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:07
Китайцы за 10 дней построили больничный комплекс на 1000 коек для борьбы с коронавирусом.
Наши городские вожди строят онкоцентр в Актау уже 10 лет и конца не видно.
Хоть кровати людские вы можете организовать?
Позор!!!
 
 

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