В Мангистау подписали меморандум о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

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Четырёхсторонний меморандум о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары был подписан между акиматом Актау, департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции, поставщиками и предприятиями розничной торговли.
- На расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле цены на социально значимые продукты питания, а в случае изменения - принять срочные меры. В связи с этим акиматом города в целях недопущения необоснованного роста цен подписан четырехсторонний меморандум, - сообщает пресс-служба городского акимата.
Напомним, что в январе 2020 года прожиточный минимум в Мангистау составил 35 400 тенге.
По все стране в январе зафиксирован рост доли мясных и рыбных изделий в общей сумме прожиточного минимума с 20,5 процента в 2019 до 21,1 процента в 2020 году. Увеличилась и доля хлеба и крупяных изделий — до 8 процентов от величины прожиточного минимума.
При этом доля молочных, масложировых изделий и яиц сократилась с 16,5 процента до 15,9 процента, а доля фруктов и овощей — до 8,2 процента. Уменьшилась и доля сахара, чая и специй — с 2,2 процента до 1,8 процента.
- На расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле цены на социально значимые продукты питания, а в случае изменения - принять срочные меры. В связи с этим акиматом города в целях недопущения необоснованного роста цен подписан четырехсторонний меморандум, - сообщает пресс-служба городского акимата.
Напомним, что в январе 2020 года прожиточный минимум в Мангистау составил 35 400 тенге.
По все стране в январе зафиксирован рост доли мясных и рыбных изделий в общей сумме прожиточного минимума с 20,5 процента в 2019 до 21,1 процента в 2020 году. Увеличилась и доля хлеба и крупяных изделий — до 8 процентов от величины прожиточного минимума.
При этом доля молочных, масложировых изделий и яиц сократилась с 16,5 процента до 15,9 процента, а доля фруктов и овощей — до 8,2 процента. Уменьшилась и доля сахара, чая и специй — с 2,2 процента до 1,8 процента.