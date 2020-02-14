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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 487

В Мангистау подписали меморандум о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

Акимом Актау Галымжаном Ниязовым в целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары подписан четырехсторонний меморандум. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.

Иллюстрация к материалу
Четырёхсторонний меморандум о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары был подписан между акиматом Актау, департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции, поставщиками и предприятиями розничной торговли.

В Мангистау подписали меморандум о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары


- На расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле цены на социально значимые продукты питания, а в случае изменения - принять срочные меры. В связи с этим акиматом города в целях недопущения необоснованного роста цен подписан четырехсторонний меморандум, - сообщает пресс-служба городского акимата.

Напомним, что в январе 2020 года прожиточный минимум в Мангистау составил 35 400 тенге.

По все стране в январе зафиксирован рост доли мясных и рыбных изделий в общей сумме прожиточного минимума с 20,5 процента в 2019 до 21,1 процента в 2020 году. Увеличилась и доля хлеба и крупяных изделий — до 8 процентов от величины прожиточного минимума.

При этом доля молочных, масложировых изделий и яиц сократилась с 16,5 процента до 15,9 процента, а доля фруктов и овощей — до 8,2 процента. Уменьшилась и доля сахара, чая и специй — с 2,2 процента до 1,8 процента.



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Комментарии ( 4 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:36
Сажать надо за это, а не моморандумы подписывать! Сталина на вас нету!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 14:03
А без меморандума никак? Что еще за дичь?
Сначала цены отпускают в свободное рыночное плавание, а затем меморандумы подписывают, что бы цены удержать!
Ничего ни понимаю..
Или лыжи не едут или я....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Feniks
  • Placida
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 12:05
Юмористы... Меморандисты... foo

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • arelav_74
  • Maximus
  • Ну Ну
  • Placida
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:00
Цены на продукты растут в Актау с неимоверной скоростью не только на социально значимые продукты, а на все продукты. Если два года назад можно было набрать корзину необходимых продуктов и заплатить за нее 5-7 тыс. тенге, то теперь те же продукты обходятся 11-12 тыс. тенге. Деньги кончаются через неделю после получения зарплаты, остальные три недели тянешь до получки.
 
 

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