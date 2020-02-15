«Туалетный наблюдатель» из Актау рассказал свою версию произошедшего

Иллюстративное фото из открытых источников
Нарушителя задержали полицейские после публикации в средствах массовой информации рассказа Жулдыз Буркитовой о мужчине, напугавшем ее в женском туалете одного из супермаркетов города.
Он рассказал, что оказался в женской уборной в тот день из-за нужды.
- Мужской туалет был занят. Оставался женский, терпеть не мог. Я зашел в третью, крайнюю кабинку. Дело в том, что перегородки в уборной были низкие, а во вторую кабинку зашла женщина. Собираясь выходить, услышал, как она закричала. Она выбежала, я не понял сначала, в чем дело, а потом пошел за ней — просить прощения. Она вызвала охрану, ну а я ушел, так как она не хотела говорить со мной. Но я не вуайерист, - рассказал мужчина.
В полиции сообщили, что нарушителю грозит ответственность, предусмотренная статьей 434 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
- Его обнаружили при помощи камер видеонаблюдения. Одна из них показала, как мужчина садился в свой автомобиль на парковке возле торгового центра. Привезли в управление полиции города, допросили. Мужчина рассказал свою версию произошедшего. Нарушителю грозит ответственность по статье «Мелкое хулиганство». Решение примет административный суд, - рассказал Турсынбек Толегенов, участковый инспектор 14 микрорайона.
Напомним, ранее к жителям Актау с предостережением обратилась жительница Атырау. Она 31 января увидела в общественном туалете одного из городских торговых центров мужчину.
Для справки:
Статья 434. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
Он рассказал, что оказался в женской уборной в тот день из-за нужды.
- Мужской туалет был занят. Оставался женский, терпеть не мог. Я зашел в третью, крайнюю кабинку. Дело в том, что перегородки в уборной были низкие, а во вторую кабинку зашла женщина. Собираясь выходить, услышал, как она закричала. Она выбежала, я не понял сначала, в чем дело, а потом пошел за ней — просить прощения. Она вызвала охрану, ну а я ушел, так как она не хотела говорить со мной. Но я не вуайерист, - рассказал мужчина.
В полиции сообщили, что нарушителю грозит ответственность, предусмотренная статьей 434 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
- Его обнаружили при помощи камер видеонаблюдения. Одна из них показала, как мужчина садился в свой автомобиль на парковке возле торгового центра. Привезли в управление полиции города, допросили. Мужчина рассказал свою версию произошедшего. Нарушителю грозит ответственность по статье «Мелкое хулиганство». Решение примет административный суд, - рассказал Турсынбек Толегенов, участковый инспектор 14 микрорайона.
Напомним, ранее к жителям Актау с предостережением обратилась жительница Атырау. Она 31 января увидела в общественном туалете одного из городских торговых центров мужчину.
Для справки:
Статья 434. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.