Жалобы на перинатальный центр прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау

Фото предоставлено роженицами
Горожане пожаловались на то, что передаваемые продукты и вещи ставятся на пол в пункте приёма перинатального центра. Жителей также возмутило маленькое окошко пункта приёма и передачи личных вещей.
В управлении здравоохранения области рассказали, что периодически в перинатальный центр приходят много посетителей, из-за чего и образуется длинная очередь.
- Видимо, в тот день было много посетителей. Бывает и такое, когда одной женщине хотят передать вещи много родственников, которые толпами собираются или же просто могут стоять родные рядом с родильным домом. Запретить стоять тоже нельзя. Но обычно ничего не задерживается, - пояснили в управлении здравоохранения.
В управлении также отметили, что личные вещи пациентов складируют не на пол, а грузят в тележки и развозят по отделениям. Пункт приёма и передачи личных вещей и продуктов работает ежедневно с 09:00 до 20:00 в две смены.
Напомним, ранее жители Актау пожаловались на пункт передачи продуктов и личных вещей роддома. Маленькое окошко пункта передачи продуктов и личных вещей возмутило посетителей рожениц областного перинатального центра, расположенного в 34А микрорайоне. Горожане отметили, что передаваемые вещи кладут на пол во время приёма.
В управлении здравоохранения области рассказали, что периодически в перинатальный центр приходят много посетителей, из-за чего и образуется длинная очередь.
- Видимо, в тот день было много посетителей. Бывает и такое, когда одной женщине хотят передать вещи много родственников, которые толпами собираются или же просто могут стоять родные рядом с родильным домом. Запретить стоять тоже нельзя. Но обычно ничего не задерживается, - пояснили в управлении здравоохранения.
В управлении также отметили, что личные вещи пациентов складируют не на пол, а грузят в тележки и развозят по отделениям. Пункт приёма и передачи личных вещей и продуктов работает ежедневно с 09:00 до 20:00 в две смены.
Напомним, ранее жители Актау пожаловались на пункт передачи продуктов и личных вещей роддома. Маленькое окошко пункта передачи продуктов и личных вещей возмутило посетителей рожениц областного перинатального центра, расположенного в 34А микрорайоне. Горожане отметили, что передаваемые вещи кладут на пол во время приёма.