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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 981

Жалобы на перинатальный центр прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау

Все личные вещи пациентов не складируются на пол. Их грузят в тележки и развозят по палатам. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставлено роженицами
Горожане пожаловались на то, что передаваемые продукты и вещи ставятся на пол в пункте приёма перинатального центра. Жителей также возмутило маленькое окошко пункта приёма и передачи личных вещей.

В управлении здравоохранения области рассказали, что периодически в перинатальный центр приходят много посетителей, из-за чего и образуется длинная очередь.

- Видимо, в тот день было много посетителей. Бывает и такое, когда одной женщине хотят передать вещи много родственников, которые толпами собираются или же просто могут стоять родные рядом с родильным домом. Запретить стоять тоже нельзя. Но обычно ничего не задерживается, - пояснили в управлении здравоохранения.

Жалобы на перинатальный центр прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистау


В управлении также отметили, что личные вещи пациентов складируют не на пол, а грузят в тележки и развозят по отделениям. Пункт приёма и передачи личных вещей и продуктов работает ежедневно с 09:00 до 20:00 в две смены.

Напомним, ранее жители Актау пожаловались на пункт передачи продуктов и личных вещей роддома. Маленькое окошко пункта передачи продуктов и личных вещей возмутило посетителей рожениц областного перинатального центра, расположенного в 34А микрорайоне. Горожане отметили, что передаваемые вещи кладут на пол во время приёма.



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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 17:19
Как в первом микрорайоне был "колхоз" на передаче, так и в 26ом и в новом роддоме. Никак не могут сделать нормальные условия для этой необходимой процедуры.
 
 

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