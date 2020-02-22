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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 689

Подозреваемым в создании ОПГ энергетикам Мангистау продлили арест

Меру пресечения в виде ареста продлили до 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото из открытых источников
Ещё на месяц продлили срок ареста пяти должностным лицам товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром», ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и ТОО «Электр Жуйелери», подозреваемым в создании организованной преступной группировки.

Напомним, ранее сообщалось, что должностные лица этих организаций подозреваются в организации группы, которая причинила ущерб государству на сумму более 90 миллионов тенге путём хищения при сборе денежных средств за электроэнергию с потребителей Мангистауской области. 

Пять человек подозреваются в нарушениях части 1 и 2 статьи 262 и пункта 2 части 4 статьи 190. Их водворили в изолятор временного содержания. 



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