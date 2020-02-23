Жителя Актау наказали за оскорбление девушки в WhatsApp

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По материалам дела, мужчина отправил потерпевшей через мессенджер WhatsApp сообщение с оскорбительными словами, унизив её честь и достоинство.



В суде мужчину признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и назначили наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 255 тенге.