Всевидящее око: Полицейские Мангистау выявили 1180 нарушений ПДД с помощью передвижного комплекса «Автоураган»

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По данным пресс-службы департамента полиции региона, в Мангистауской области имеется 22 комплекса фиксаций нарушений в автоматическом круглосуточном режиме.



«Автоураган» способен выявлять и фиксировать нарушения правил дорожного движения. При помощи комплексной системы «Автоураган» на дорогах выявляют водителей, которые имеют задолженность.



- Полицейские выявили 1180 нарушений ПДД с помощью передвижного комплекса «Автоураган», по которым на водителей-нарушителей наложено штрафов на сумму 9 701 515 тенге. На сегодняшний день взыскано 6 552 127 тенге в качестве штрафов. На штрафную стоянку водворено семь автомашин, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Сотрудники полиции напоминают, что для добровольной оплаты штрафа действующим законодательством предусмотрен 40-дневный срок. В случае неоплаты штрафа в вышеуказанный срок административный материал направляется для принудительного взыскания государственным либо частным исполнителям, которые в рамках исполнительного производства выставляют ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан.