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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 1064

Всевидящее око: Полицейские Мангистау выявили 1180 нарушений ПДД с помощью передвижного комплекса «Автоураган»

Штрафов на 10 миллионов тенге вынесено в адрес Мангистауских автолюбителей за нарушения, зафиксированные автоматическими системами «Автоураган». Об этом сообщили в полиции региона.

Фото из архива
По данным пресс-службы департамента полиции региона, в Мангистауской области имеется 22 комплекса фиксаций нарушений в автоматическом круглосуточном режиме.

«Автоураган» способен выявлять и фиксировать нарушения правил дорожного движения. При помощи комплексной системы «Автоураган» на дорогах выявляют водителей, которые имеют задолженность.

- Полицейские выявили 1180 нарушений ПДД с помощью передвижного комплекса «Автоураган», по которым на водителей-нарушителей наложено штрафов на сумму 9 701 515 тенге. На сегодняшний день взыскано 6 552 127 тенге в качестве штрафов. На штрафную стоянку водворено семь автомашин, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции напоминают, что для добровольной оплаты штрафа действующим законодательством предусмотрен 40-дневный срок. В случае неоплаты штрафа в вышеуказанный срок административный материал направляется для принудительного взыскания государственным либо частным исполнителям, которые в рамках исполнительного производства выставляют ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан.



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Комментарии ( 1 )

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  • MAXISS
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 14:41
Но ОЛЕНЕЙ вгороде не стало меньше... Печалька! podzatylnik

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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