Скандалом обернулась выдача адресной социальной помощи в Актау

В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена драка женщин.Инцидент произошёл вчера, 25 февраля, в городском отделе занятости и социальных программ.За кадром женский голос говорит, что драка произошла во время получения продуктов в рамках адресной социальной помощи (АСП). Женщинам выдавали продукты для детей, а именно: детское питание, каши, молоко и печенье.- Женщинам приходится оставлять детей-инвалидов, маленьких грудничков. Государство позаботилось о нас, спасибо. Чтобы получить продукты, нужно отстоять три очереди, - делится автор видео.Инцидент прокомментировала Гульнар Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.- Раздача с потасовкой не идет. Две женщины между собой переругались на личной почве, - сказала Гульнар Хайрлиева.