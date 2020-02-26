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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 626

Скандалом обернулась выдача адресной социальной помощи в Актау

Скандалом и потасовкой обернулась раздача адресной социальной помощи (АСП) в Актауском городском отделе занятости и социальных программ в 11 микрорайоне.

Кадр видео
В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена драка женщин.



Инцидент произошёл вчера, 25 февраля, в городском отделе занятости и социальных программ.

За кадром женский голос говорит, что драка произошла во время получения продуктов в рамках адресной социальной помощи (АСП). Женщинам выдавали продукты для детей, а именно: детское питание, каши, молоко и печенье.

- Женщинам приходится оставлять детей-инвалидов, маленьких грудничков. Государство позаботилось о нас, спасибо. Чтобы получить продукты, нужно отстоять три очереди, - делится автор видео.

Инцидент прокомментировала Гульнар Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.

- Раздача с потасовкой не идет. Две женщины между собой переругались на личной почве, - сказала Гульнар Хайрлиева.



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Комментарии ( 3 )

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214 (Посетители) Сегодня, 16:35
Лиана,
Чем отличается потасовка от драки и что имело-таки место быть в актауском городском отделе занятости и социальных программ в 11 микрорайоне?
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 16:32
Значит госпожа Хайрлиева считает , что такая система выдачи АСП нормальная и люди-быдло сами не могут спокойно постоять многочасовую очередь , не переругавшись между собой!?
 
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  • arelav_74
  • Космос
  • Нурекен
  • Рома
  • ЁмоЁ
  • Око
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:30
А зачем раздавать продукты питания в не подготовленном для этого месте? Молоко и детское питание разве не должны храниться в холодильниках? Выдавайте людям талоны, а они пусть их отоваривают в магазинах, с которыми можно заключить договор.
 
 

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