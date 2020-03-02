Обманутые вкладчики ТОО «Гарант 24 Ломбард» в Жанаозене попросили освободить задержанных руководителей

Скриншот видеоматериала
Вкладчики филиала товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Гарант 24 Ломбард» собрались в Жанаозене возле здания компании, обманувшей их, с плакатами и требованиями освободить задержанных руководителей.
По мнению собравшихся, освобождение учредителей компании от ареста гарантирует им возврат вложенных средств. Люди также попросили вмешаться в ситуацию главу государства. Своё обращение граждане записали на видео.
Правда, не все поддержали позицию собравшихся.
- Я вложила около 2,5 миллионов тенге. Понимала, что это пирамида, но думала, месяц-два она «проработает». По всем сетям после публикаций о задержании руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард» ходили фейковые голосовые обращения неизвестных людей и видеообращения учредителей, поэтому люди верили и надеялись, что если они не напишут заявление в полицию, то им вернут деньги. Но деньги не вернут, я уверена, - сказала одна из вкладчиков.
Напомним, ранее сообщалось, что более 100 человек собрались у офиса «Гарант 24 Ломбард» в Актау. Возмущённые граждане хотели получить свои вложенные средства обратно в связи с тем, что филиалы товарищества с ограниченной ответственностью «Гарант 24 Ломбард» закрыли по всей стране.
По мнению собравшихся, освобождение учредителей компании от ареста гарантирует им возврат вложенных средств. Люди также попросили вмешаться в ситуацию главу государства. Своё обращение граждане записали на видео.
Правда, не все поддержали позицию собравшихся.
- Я вложила около 2,5 миллионов тенге. Понимала, что это пирамида, но думала, месяц-два она «проработает». По всем сетям после публикаций о задержании руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард» ходили фейковые голосовые обращения неизвестных людей и видеообращения учредителей, поэтому люди верили и надеялись, что если они не напишут заявление в полицию, то им вернут деньги. Но деньги не вернут, я уверена, - сказала одна из вкладчиков.
Напомним, ранее сообщалось, что более 100 человек собрались у офиса «Гарант 24 Ломбард» в Актау. Возмущённые граждане хотели получить свои вложенные средства обратно в связи с тем, что филиалы товарищества с ограниченной ответственностью «Гарант 24 Ломбард» закрыли по всей стране.