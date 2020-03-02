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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 2161

Обманутые вкладчики ТОО «Гарант 24 Ломбард» в Жанаозене попросили освободить задержанных руководителей

По мнению обманутых вкладчиков Жанаозена, которые записали видеообращение президенту, на свободе руководители ломбарда вернут им вложенные средства.

Скриншот видеоматериала
Вкладчики филиала товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Гарант 24 Ломбард» собрались в Жанаозене возле здания компании, обманувшей их, с плакатами и требованиями освободить задержанных руководителей.

По мнению собравшихся, освобождение учредителей компании от ареста гарантирует им возврат вложенных средств. Люди также попросили вмешаться в ситуацию главу государства. Своё обращение граждане записали на видео.

Правда, не все поддержали позицию собравшихся.

- Я вложила около 2,5 миллионов тенге. Понимала, что это пирамида, но думала, месяц-два она «проработает». По всем сетям после публикаций о задержании руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард» ходили фейковые голосовые обращения неизвестных людей и видеообращения учредителей, поэтому люди верили и надеялись, что если они не напишут заявление в полицию, то им вернут деньги. Но деньги не вернут, я уверена, - сказала одна из вкладчиков.



Напомним, ранее сообщалось, что более 100 человек собрались у офиса «Гарант 24 Ломбард» в Актау. Возмущённые граждане хотели получить свои вложенные средства обратно в связи с тем, что филиалы товарищества с ограниченной ответственностью «Гарант 24 Ломбард» закрыли по всей стране.



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Комментарии ( 11 )

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 Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:16
Цитата: 12-й регион
Понимала? Думала? Чем думала? Вот таким и надо почаще делать встряску мозга таким кидаловом,чтоб мозги не слипались...

Муж заработал-жена "вложила"... Теперь пусть отрабатывает,как может mmmm
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:54
вам не деньги надо вернуть, а мозг!!!
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:52
Выйдет, вслед за деньгами улетучится.Кто нибудь за взятку поможет, наверное,сбежать.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 15:48
Ну как тут не вспомнить:) :

Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен.
(С) Альберт Эйнштейн
 
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 Барабашка (Посетители) Сегодня, 15:39
Это же абсурд,неужели наши люди настолько финансово неграмотны,просить дать продолжить работать аферистам,я в шоке!
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:58
Лох не мамонт...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 14:46
Легких денег не бывает!!! Чтобы получить высокую прибыль, сначала надо придумать оригинальную идею, а затем воплотить её в жизнь. То есть создать что-то новое и запустить процесс.
Эти же люди хотели лежать на своих кроватях и получать сказочную прибыль.
На видео люди вроде взрослые и образованные, а попались на смешную и детскую уловку.
Государство предупреждала таких людей. Есть банки под гарантией вкладов, почему туда не вкладываете?
Сколько можно повторять, что мы живем в стране с рыночным отношениями. Каждый сам несет ответственность за свои деньги и все риски берёт на себя. Никто не обязан спасать ваши деньги.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 14:35
Какие же наивные вы люди, прям как дети в детском садике. Вся эта пирамида затеяна для того, что взять с вас бабло, и свалить во время. Мавроди тоже требовали выпустить из тюрьмы, и что вернул он чего? Если денег нет, значит их и не будет.
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 14:35
Руки прочь от Мавроди! Где-то я это уже слышал.
 
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 214 (Посетители) Сегодня, 14:25
Аххахахаааа, пора стокгольмский синдром в "жанаозенский" переименовывать, бггг. Я бы даже и посмотрел, как эти джанги освобожденные по второму разу из страны сваливать будут, учитывая бесценный первый опыт...
 
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