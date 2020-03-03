В аптеках Актау закончились медицинские маски

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По данным сайта Caravan.kz, жители Актау уже который день не могут купить медицинские маски в аптеках.
- А при чем тут аптеки? Они зависят от складов. На складах масок нет, ждем поставок. Когда они будут, мне неизвестно, - рассказал в интервью «Каравану» председатель ОО «Ассоциация провизоров и фармацевтов» по Мангистауской области Алипкали Бисекешев.
Между тем на торговых интернет-площадках в Актау маски можно купить в неограниченном количестве. Только цена за одну маску варьируется от 80 до 120 тенге.
Ранее в социальных сетях распространяли информацию об отсутствии медицинских масок в городских аптеках. В департаменте контроля качества товаров и услуг Мангистауской области прокомментировали ситуацию.
В феврале в Мангистау подписали меморандум о стабилизации цен на медицинские маски.
- А при чем тут аптеки? Они зависят от складов. На складах масок нет, ждем поставок. Когда они будут, мне неизвестно, - рассказал в интервью «Каравану» председатель ОО «Ассоциация провизоров и фармацевтов» по Мангистауской области Алипкали Бисекешев.
Между тем на торговых интернет-площадках в Актау маски можно купить в неограниченном количестве. Только цена за одну маску варьируется от 80 до 120 тенге.
Ранее в социальных сетях распространяли информацию об отсутствии медицинских масок в городских аптеках. В департаменте контроля качества товаров и услуг Мангистауской области прокомментировали ситуацию.
В феврале в Мангистау подписали меморандум о стабилизации цен на медицинские маски.
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