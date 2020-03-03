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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 549

В аптеках Актау закончились медицинские маски

В аптеках Актау нет медицинских масок. По словам провизоров, они закончились несколько дней назад. Об этом сообщает корреспондент медиа-портала Caravan.kz.

Фото из архива
По данным сайта Caravan.kz, жители Актау уже который день не могут купить медицинские маски в аптеках.

- А при чем тут аптеки? Они зависят от складов. На складах масок нет, ждем поставок. Когда они будут, мне неизвестно, - рассказал в интервью «Каравану» председатель ОО «Ассоциация провизоров и фармацевтов» по Мангистауской области Алипкали Бисекешев.

Между тем на торговых интернет-площадках в Актау маски можно купить в неограниченном количестве. Только цена за одну маску варьируется от 80 до 120 тенге.

Ранее в социальных сетях распространяли информацию об отсутствии медицинских масок в городских аптеках. В департаменте контроля качества товаров и услуг Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

В феврале в Мангистау подписали меморандум о стабилизации цен на медицинские маски.



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