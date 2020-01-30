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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 1221

Жители Актау обеспокоены отсутствием медицинских масок в городских аптеках

В социальных сетях распространяется информация об отсутствии медицинских масок в городских аптеках. В департаменте контроля качества товаров и услуг Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Скриншот видеоматериала
В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с просьбой осветить проблему с дефицитом медицинских масок в городе.

- Заболела гриппом, не можем найти по городу маски. Сегодня весь город объехали. В средствах массовой информации говорят, что все в порядке, но на деле оказывается, что это не так, — возмутилась одна из жительниц города.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что медицинские маски ими закупаются исключительно для персонала медицинских учреждений и пациентов.

Корреспонденты Lada.kz обратились в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг за разъяснением сложившейся ситуации.

- По ситуации на 28 января в городских аптеках в наличии имеется примерно 50 тысяч медицинских масок, заказано — 110 тысяч масок. Поставка ожидается в ближайшее время. Информацию предоставили не все аптеки. Опрошено около 50 аптек, всего по Актау их примерно 230. В районах области - 170 аптек. Мониторинг продолжается, - сообщил Владимир Незнахин, руководитель отдела фармацевтического инспектората ведомства.

Для справки:
По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, население Актау на начало 2019 года составляло 183 097 человек. Количество проживающих в области на начало прошлого года - 678 199 человек.




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Комментарии ( 7 )

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  • Ян
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:44
Цитата: Ян
на алеме покупаю

Петрович,когда будешь на гараже? Завезу тебе советские респираторы ah1n1 ,из старых запасов (на улице правда в них стрёмно ходить,но на гараже самое то!)
 
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djulia (Посетители) Сегодня, 19:14
Вчера купили маски в 3ем мкрн. аптека в доме у детского городка и остановки. Номер дома не знаю.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 18:44
У продавцов авто эмалей на алеме покупаю респираторы,.немного дорого,но они качественные хоть для работы в гараже хоть для безопасности от гриппа.
 
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HiWatch (Посетители) Сегодня, 17:57
Онлайн-сервис по коронавирусу.
Онлайн-сервис, который, по сути, является, инструментом для отслеживания ситуации с распространением коронавируса по всему миру
сервис по слежению за вирусом
 
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alisher91 (Посетители) Сегодня, 17:54
Только что был в аптеке возле барс ойл, там прямо на бумаге написали "масок нет", видать надоели
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 17:42
cas177cas,
Прошу минус считать как плюс.
Хотя обычные марлевые маски мало эффективны, необходимы респираторы, о которых в аптеках вообще не слышали.
Поражение возможно также через слизистую глаз.
 
-2
  • Neo_454
  • Taidan
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  • zhanino
  • Ingul
  • 490
  • kz1990
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 17:12
это называется лапшу на уши нам вешали что область готова на 100% в плане всего...а элементарных масок и нету...
 
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  • Ingul
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:03
В средствах массовой информации говорят, что все в порядке, но на деле оказывается, что это не так,
Ну кто бы сомневался :))
п.с. года три назад не мог купить в городе обычный стрептоцид, так и сказали - не ищите, в городе нет, пришлось привезти из отпуска...
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:56
При СССР в школе своими руками делали, и не жаловались.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 

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