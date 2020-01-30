Жители Актау обеспокоены отсутствием медицинских масок в городских аптеках

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с просьбой осветить проблему с дефицитом медицинских масок в городе.- Заболела гриппом, не можем найти по городу маски. Сегодня весь город объехали. В средствах массовой информации говорят, что все в порядке, но на деле оказывается, что это не так, — возмутилась одна из жительниц города.В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что медицинские маски ими закупаются исключительно для персонала медицинских учреждений и пациентов.Корреспонденты Lada.kz обратились в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг за разъяснением сложившейся ситуации.- По ситуации на 28 января в городских аптеках в наличии имеется примерно 50 тысяч медицинских масок, заказано — 110 тысяч масок. Поставка ожидается в ближайшее время. Информацию предоставили не все аптеки. Опрошено около 50 аптек, всего по Актау их примерно 230. В районах области - 170 аптек. Мониторинг продолжается, - сообщил Владимир Незнахин, руководитель отдела фармацевтического инспектората ведомства.По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, население Актау на начало 2019 года составляло 183 097 человек. Количество проживающих в области на начало прошлого года - 678 199 человек.