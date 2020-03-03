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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:16

Просмотров: 2279

Медсестра городской больницы Жанаозена неудачно пошутила про коронавирус

Медсестра городской больницы Жанаозена не ожидала, что ее сообщение о коронавирусе разлетится по всем группам в мессенджере WhatsApp. По словам женщины, она хотела разыграть своих родственников.

Кадр видео
Сегодня, 3 марта, информация о имеющихся фактах короновируса в Жанаозене стала активно рассылаться через мессенджер WhatsApp. В управлении здравоохранения Мангистауской области эту информацию опровергли и подчеркнули, что случаев заражения коронавирусной инфекцией в Жанаозене не зарегистрировано.

Личность женщины, распространявшей ложную информацию, была установлена, ею оказалась медсестра городской больницы Жанаозена Арухан Шыракбаева.

По ее словам, она решила пошутить над своими родственниками и отправила по WhatsApp информацию, что якобы в больницу госпитализировали студентку из Сеула Южной Кореи с подозрением на коронавирус.

Арухан Шыракбаева заявила, что не ожидала, что ее аудио разлетится по всем группам в мессенджере WhatsApp. Женщина записала видеообращение к жителям Жанаозена и попросила прощение.

- Информация не соответствует действительности. Я прошу прощения у всех жителей Жанаозена, - сказала Арухан Шыракбаева.

По данным управления здравоохранения Мангистауской области, Арухан Шыракбаева собственноручно написала заявление об увольнении.






Напоминаем жителям Мангистау об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

Согласно статье 274 части 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



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Комментарии ( 3 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 22:36
Вот...не знаю как назвать даже********************************

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 22:19
имя напечатали а лицо скрыли . зачем? lol
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:13
Бедный акимат...
Еще одного человека со средне-специальным образованием придется трудоустраивать...
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:37
Лучше молчать, и слыть идиотом, чем заговорив развеять все сомнения...(с)

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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