Медсестра городской больницы Жанаозена неудачно пошутила про коронавирус





Сегодня, 3 марта, информация о имеющихся фактах короновируса в Жанаозене стала активно рассылаться через мессенджер WhatsApp. В управлении здравоохранения Мангистауской области эту информацию опровергли и подчеркнули, что случаев заражения коронавирусной инфекцией в Жанаозене не зарегистрировано.Личность женщины, распространявшей ложную информацию, была установлена, ею оказалась медсестра городской больницы Жанаозена Арухан Шыракбаева.По ее словам, она решила пошутить над своими родственниками и отправила по WhatsApp информацию, что якобы в больницу госпитализировали студентку из Сеула Южной Кореи с подозрением на коронавирус.Арухан Шыракбаева заявила, что не ожидала, что ее аудио разлетится по всем группам в мессенджере WhatsApp. Женщина записала видеообращение к жителям Жанаозена и попросила прощение.- Информация не соответствует действительности. Я прошу прощения у всех жителей Жанаозена, - сказала Арухан Шыракбаева.По данным управления здравоохранения Мангистауской области, Арухан Шыракбаева собственноручно написала заявление об увольнении.Напоминаем жителям Мангистау об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.