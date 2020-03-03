Медсестра городской больницы Жанаозена неудачно пошутила про коронавирус

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Сегодня, 3 марта, информация о имеющихся фактах короновируса в Жанаозене стала активно рассылаться через мессенджер WhatsApp. В управлении здравоохранения Мангистауской области эту информацию опровергли и подчеркнули, что случаев заражения коронавирусной инфекцией в Жанаозене не зарегистрировано.
Личность женщины, распространявшей ложную информацию, была установлена, ею оказалась медсестра городской больницы Жанаозена Арухан Шыракбаева.
По ее словам, она решила пошутить над своими родственниками и отправила по WhatsApp информацию, что якобы в больницу госпитализировали студентку из Сеула Южной Кореи с подозрением на коронавирус.
Арухан Шыракбаева заявила, что не ожидала, что ее аудио разлетится по всем группам в мессенджере WhatsApp. Женщина записала видеообращение к жителям Жанаозена и попросила прощение.
- Информация не соответствует действительности. Я прошу прощения у всех жителей Жанаозена, - сказала Арухан Шыракбаева.
По данным управления здравоохранения Мангистауской области, Арухан Шыракбаева собственноручно написала заявление об увольнении.
Напоминаем жителям Мангистау об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.
Согласно статье 274 части 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Личность женщины, распространявшей ложную информацию, была установлена, ею оказалась медсестра городской больницы Жанаозена Арухан Шыракбаева.
По ее словам, она решила пошутить над своими родственниками и отправила по WhatsApp информацию, что якобы в больницу госпитализировали студентку из Сеула Южной Кореи с подозрением на коронавирус.
Арухан Шыракбаева заявила, что не ожидала, что ее аудио разлетится по всем группам в мессенджере WhatsApp. Женщина записала видеообращение к жителям Жанаозена и попросила прощение.
- Информация не соответствует действительности. Я прошу прощения у всех жителей Жанаозена, - сказала Арухан Шыракбаева.
По данным управления здравоохранения Мангистауской области, Арухан Шыракбаева собственноручно написала заявление об увольнении.
Напоминаем жителям Мангистау об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.
Согласно статье 274 части 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.